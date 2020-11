Blanche Gardin : Indignation après une blague sur Samuel Paty

L’humoriste Blanche Gardin n’a pas fait l’unanimité, hier, après une blague sur Samuel Paty publiée sur son compte Facebook.

Un trait d’humour visant le professeur d’histoire-géographie décapité le 16 octobre dernier qui a été réalisé le jour d’un hommage national impliquant l’ensemble du corps enseignant et 12 millions d’enfants.

Blanche Gardin a-t-elle voulu tester les limites de la liberté d’expression, et/ou prouver qu’on pouvait rire de tout, même des sujets les plus tragiques ? Une question que de nombreux internautes ont tranché, certains en faisant part de leur indignation (dont plusieurs de ses fans), d’autres rappelant justement le principe de la liberté d’expression.

La blague en question ? Blanche Gardin a écrit : «Samuel Paty, il ressemblait étrangement à Xavier Dupont de ligonès, nan ?».

Cette comparaison entre le professeur victime d’une attaque terroriste et un homme soupçonné d’avoir assassiné sa femme et ses enfants en 2011 n’a pas été du goût de tout le monde. Les critiques ont fusé sur les réseaux sociaux, parfois de la part de ses propres fans. Blanche Gardin a toutefois reçu le soutien d'une partie des internautes.

Quand c’est Charly Hebdo qui fait de l’humour, c’est la liberté d’expression mais quand c’est Blanche Gardin, elle vous dégoûte et vous l’insultez ? Soyez cohérent dans votre connerie svp. #2poids2mesures Moi en tous cas je l’adore cette nana :)

J’aimais l’humour trash et cash de Blanche Gardin , mais là , franchement , elle me dégoûte . C’est fini . Je ne l’écouterai plus jamais .

— Catherine Simon (@Ronsard11) November 2, 2020