La famille de Roald Dahl s'excuse pour son antisémitisme

Adoré par les enfants du monde entier, Roald Dahl a signé de grands romans adaptés sur grand écran, tels que Charlie et la Chocolaterie et James et la pêche Géante. Un univers foisonnant, entaché par des prises de position antisémites.

Dans un discret communiqué glissé sur le site officiel du romancier, la famille et la société de la Roald Dahl Story Company adressent leurs «profondes excuses pour les blessures durables et compréhensibles provoquées par les déclarations de Roald Dahl».

«Il y a un trait de caractère du Juif qui provoque de l'agressivité, peut-être à cause de leur non-générosité envers les non-Juifs. Je veux dire... Il y a toujours une raison qui se cache derrière les mouvement d'anti», avait déclaré l'écrivain britannique, dans une interview en 1983, rapportée par le Guardian.

«Même un homme nauséabond comme Hitler ne les a pas choisi sans raison», avait-il ajouté avec virulence, près de quarante ans après la Seconde guerre mondiale.

UNE MISE A DISTANCE DE LA FAMILLE de ROALD DAHL

«Ces remarques pleines de préjugés sont incompréhensibles pour nous. Elles marquent un contraste avec l'homme que nous avons connu et les valeurs qu'il a défendu dans ses livres, qui ont eu un impact positif sur des jeunes de plusieurs générations», ont réagi les héritiers de Roald Dahl.

«Nous espérons que, comme il l'a fait pour le meilleur et pour le pire, Roald Dahl peut nous aider à comprendre l'impact des mots sur le long terme», ont-ils ajouté.

La biographie officielle de l'auteur sur le site ne comporte aucune référence à ses positions antisémites.

Décédé le 23 novembre 1990, Roald Dahl a laissé derrière lui de nombreux succès de littérature jeunesse, tels que Matilda, Sacrées Sorcières et le Bon Gros Géant.