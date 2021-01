James Bond et Zorro incarnés par des femmes : plus d'un Français sur deux approuve cette décision

Au cinéma ou à la télévision, les personnages emblématiques de James Bond et de Zorro seront prochainement campés par des femmes. Selon un récent sondage YouGov, 52% des Français approuvent cette décision.

Un résultat qui devrait faire plaisir aux actrices Lashana Lynch et Sofia Vergara. La première se glissera en effet dans la peau de l’agent 007 dans le 25e volet de la saga «Mourir peut attendre» qui devrait être dévoilé le 31 mars sur les écrans français. La seconde incarnera le célèbre cavalier «qui surgit hors de la nuit et court vers l’aventure au galop», dans une série coproduite par les studios du groupe américain NBC et Universal TV.

Cette même étude précise que 57% des femmes sont favorables au fait que les héros soient interprétés par des femmes, contre 47% pour les hommes. Côté âge, les 18-34 ans approuvent ce changement à 63%, alors que les 55 ans et plus sont 43% à le valider.

Selon les personnes interrogées, choisir des femmes pour interpréter ces rôles est «une bonne chose» pour «promouvoir l’égalité homme femme» (59%), pour «découvrir une interprétation différente» (51%), pour «la nouveauté ou le côté inédit» (40%) et pour «donner de la modernité aux sagas concernées» (40%).