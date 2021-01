Avec 3,5 millions de visites en 2020, la fréquentation des monuments nationaux en chute libre

L’épidémie de Covid-19 a inévitablement impacté la fréquentation des monuments nationaux. La centaine d’établissements que rassemble le Centre des Monuments nationaux, parmi lesquels figurent entre autres le Mont-Saint-Michel, l’Arc de triomphe ou encore le château et les remparts de la Cité de Carcassonne, ont enregistré au total un peu plus de 3,5 millions de visiteurs, a fait savoir l'établissement public dans un communiqué, contre près de 10 millions en 2019.

Une baisse drastique des visites Ă©videmment liĂ©e Ă la fermeture, pendant plus de cinq mois de ces Ă©tablissements, en raison de la crise sanitaire, mais aussi impactĂ©e par une conjoncture touristique inĂ©dite, notamment marquĂ©e par la faible prĂ©sence des touristes internationaux et europĂ©ens mais aussi l’instauration de jauges rĂ©duites.Â

Les monuments à haute fréquentation plus touchés, les régions moins impactées

Toutefois, tous les monuments n’ont pas Ă©tĂ© impactĂ©s de la mĂŞme façon, souligne le Centre des Monuments nationaux, qui dresse un bilan contrastĂ© de l’annĂ©e 2020. Les monuments habituellement très frĂ©quentĂ©s, notamment Ă Paris, ont ainsi pâti plus fortement de l’absence des touristes internationaux et de l’instauration de jauges limitĂ©es, alors que les monuments en rĂ©gions ont mieux rĂ©sistĂ© Ă la baisse de frĂ©quentation constate-t-il. En cause, ces monuments habituellement moins frĂ©quentĂ©s par un public international ont pu bĂ©nĂ©ficier d’une recrudescence des visiteurs nationaux, qui ont largement plĂ©biscitĂ© l’Hexagone notamment durant leurs congĂ©s d’étĂ©, comme de l’envie des Français de redĂ©couvrir leur patrimoine.Â

L’abbaye du Mont-saint-Michel est le monument le plus fréquenté du réseau en 2020

Une disparité entre les monuments franciliens et régionaux a été constatée à tous les niveaux, des plus petits établissements aux plus fréquentés. Sur la deuxième marche du podium, avec près d’1,5 million de visiteurs en 2019, le Mont-Saint-Michel arrive en 2020 en tête des monuments les plus plébiscités du réseau, enregistrant toutefois seulement 460 000 visites. L’Arc de Triomphe, premier en 2019 avec plus d’1,6 million de visites, figure quant à lui à la seconde place avec 428 642 visites, suivi de la Sainte Chapelle, qui a reçu près de 270 000 visiteurs en 2020 contre 1,3 million l’année précédente.

Preuve de cette disparitĂ© entre l’Ile-de-France et les rĂ©gions, plusieurs Ă©tablissement rĂ©gionaux ont Ă©galement eu les faveurs du public. Ainsi le château comtal et les remparts de Carcassonne avec 266 751 visites ont Ă©tĂ© plus frĂ©quentĂ©s que le PanthĂ©on (223 217 visites), et le Château d’Azay-le-Rideau avec près de 150 000 visiteurs a Ă©tĂ© plus parcouru que la Conciergerie (137 066 visites). De leurs cĂ´tĂ©s, le domaine national d’Angers et les tours et remparts d’Aigues-Mortes ont respectivement reçu plus de 100 000 visiteurs, note le Centre des Monuments nationaux.Â

Vingt-quatre monuments ont tirĂ© leur Ă©pingle du jeuÂ

Certains monuments ont par ailleurs pu tirer leur Ă©pingle du jeu. Vingt-quatre Ă©tablissements ont mĂŞme connu une frĂ©quentation plus importante en 2020 qu’en 2019, si on rapporte leur frĂ©quentation au nombre de jours d’ouverture par rapport Ă 2019, constate le Centre des monuments nationaux. C’est par exemple le cas de l’Abbaye de la Sauve-Majeure en Gironde, qui a accueilli 12 946 visites en 2020 sur une pĂ©riode rĂ©duite, contre une frĂ©quentation estimĂ©e selon Ouest-France entre 17 000 et 18 000 en 2019 tout au long de l’annĂ©e. Avec un peu plus de 12 000 visites l'annĂ©e dernière, le château de Carrouges, situĂ© dans l’Orne en Normandie, mais aussi le site gallo-romain de Sanxay (3 103 visites) implantĂ© dans le dĂ©partement de la Vienne figurent Ă©galement parmi ces sites nationaux Ă avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© de ce phĂ©nomène.Â

