3 expositions virtuelles à visiter depuis son canapé et un cours de cuisine en bonus

La probabilité pour que les musées rouvrent prochainement reste toujours aussi faible. En attendant une ouverture des expositions, voici trois visites que vous pourrez vous offrir depuis votre canapé, avec en prime un dispositif plutôt original mis en place par le musée du quai Branly. A vos chaussons !

Les musiques de Picasso à la Philharmonie

La flûte de Pan, Paris, 1923, Musée National Picasso-Paris © Succession Picasso 2020

Initialement prévue au printemps, repoussée en raison de la fermeture des musées, l'exposition «Les musiques de Picasso» de la Philharmonie de Paris avait finalement ouvert ses portes le 22 septembre 2020. Fermée à nouveau (et définitivement) depuis le deuxième confinement, la Philharmonie permet néanmoins aux curieux de la visiter par le biais de son ordinateur. Joueurs de flûte, guitares cubistes, ballets russes et saltimbanques... L'exposition explore les liens qui unissaient le peintre à la musique à travers plus de 250 oeuvres. Dans de courts films disponibles tout au long de la déambulation virtuelle, la commissaire Cécile Godefroy explique le rapport parfois distancié mais toujours interessé du peintre avec la musique. Un parcours sonore accompagne l'internaute dans la (re)découverte de ces oeuvres.

Pour prolonger l'expérience, la cinémathèque publie trois ouvrages : le catalogue de l'exposition par Cécile Godefroy (coédition : Gallimard / éd. Philharmonie), les cahier d'activité à destination des plus jeunes (éd. Philharmonie de Paris) et le Carnet d'exposition par Cécile Godefroy (Découvertes Gallimard / éd. Philharmonie de Paris).

Cindy Sherman à la fondation Louis Vuitton

Cindy Sherman, Untitled #582, 2016 / Courtesy of the artist and metro Pictures, New York © 2019 Cindy Sherman

Prévue en avril à la Fondation Louis Vuitton et repoussée en raison de la pandémie, cette exposition a pu être vue par quelques chanceux à la rentrée avant d'être à nouveau fermée mais prolongée de manière virtuelle jusqu'au 31 janvier 2021. Curatée par l'artiste elle-même, l'exposition qui réunit plus de 170 oeuvres - de 1975 à nos jours - revient sur les thèmes qui traversent la carrière de l'artiste. Adepte de l'auto-mise en scène et du travestissement, Cindy Sherman se fait ici sujet et créatrice dans des jeux de rôle étonnants. Parallèlement, la photographe américaine a pu réunir une soixantaine d'oeuvres issues de la Collection de la Fondation dans «Crossing views». Le parcours filmé d'une durée de 20 minutes possède l'avantage d'être commenté. En outre, la Fondation permet au visiteur virtuel d'échanger avec un médiateur culturel le temps de visites-conférences interactives (limitées à 9 participants) d'une durée de 30 minutes. Trois formats sont proposés sur inscription (4 euros pour le plein tarif et 2 euros en tarif réduit) : une découverte des oeuvres emblématiques de Cindy Sherman, une visite thématique autour des clichés féminins et une visite ludique pour les familles autour des personnages photographiques.

la cuisine des olmèques au Quai Branly

Le musée fermé, l'exposition «les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique» est néanmoins visitable depuis la chaîne Youtube du musée en trois épisodes commentés par Steve Bourget, le commissaire de l'exposition.

Même si ce peuple précolombien ayant vécu près des côtes du golfe du Mexique a prospéré pendant plus de trois millénaires, le sujet peut, certes, sembler un peu pointu pour le grand public. C'est sans doute pourquoi, les organisateurs de l'exposition ont eu l'idée d'un évènement «pop up» très sympathique. Ce 14 janvier à 18h, le musée du quai Branly donne donc rendez-vous sur son compte Facebook ainsi que sur sa chaîne Youtube pour une table ronde consacrée à la cuisine olmèques et ses apports à la gastronomie mexicaine et son influence encore marquée à travers le monde. A 19h, les spectateurs pourront paser à table pour 30 minutes de cours de cuisine dispensé par le chef Luis Robledo Richards en direct depuis ses cuisines de Mexico. Le but ? Savoir réaliser un pain au cacao avec ingrédients préhispaniques. Miam.