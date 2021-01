Vidéo : les cascades les plus époustouflantes de Rémy Julienne au cinéma

Le célèbre cascadeur français, proche de Jean-Paul Belmondo, s'est éteint jeudi 21 janvier à l'âge de 90 ans après avoir contracté le Covid-19. Tout au long de sa carrière, qui s'étale sur près de 50 ans, «le casse-cou» du grand écran a enchaîné les cascades automobiles, toutes plus ébouriffantes les unes que les autres. Retour sur quelques cabrioles de légende.

1.400 productions, environ 400 films... Après une carrière débutée en 1964 sur le tournage de «Fantômas», Rémy Julienne est décédé jeudi à l'hôpital de Montargis (Loiret) des suites du Covid-19. Le «casse-cou» du cinéma français n'a pas usurpé son surnom. Ce cascadeur de renom, également pilote automobile à succès, a marqué son époque par ses exploits physiques et techniques.

François Truffaut, Sydney Pollack, Jean-Jacques Annaud... Rémy Julienne, réalisateur de cascades sur six James Bond, a collaboré avec les plus grands réalisateurs. Sa filmographie (La Grande Vadrouille, Once upon a time in America, l'As des As, La Nuit Américaine...) pourrait faire jalouser plus d'un acteur. «Sans Rémy Julienne, James Bond n'aurait pas existé», a confié le Britannique Roger Moore, qui s'est glissé dans la peau du célèbre espion durant six films de la saga. Retour sur les cascades cultes de Rémy Julienne en vidéo.

Pour la télévision, il avait notamment décortiqué une cascade effectuée lors de Dangereusement vôtre, le 14e opus de la saga James Bond.

Rémy Julienne a collaboré avec Jean-Paul Belmondo sur 14 films. Il est à l'origine de la scène de l'hélicoptère à Venise dans «Le Guignolo» (1980) de Georges Lautner. Durant ce passage culte, «Bébel» traverse la «Sérénissime» accroché à l'engin volant par la simple force des bras.

Ses cascades à bord d'une 2CV jaune dans «Rien que pour vos yeux» (1981), un James Bond interprêté par Roger Moore, avec l'apparition de Carole Bouquet, lui vaudront un award du meilleur concepteur de cascades décerné par la Motion Picture Hall of Fame.

L'héritage de ce cascadeur est laissé entre de bonnes mains, puisque ses deux fils, Dominique et Michel, et l'un de ses petits-fils, David, sont devenus coordinateurs de cascades.