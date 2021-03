L’intégralité des œuvres du Louvre désormais accessible en ligne

Alors que les lieux culturels sont à nouveau fermés depuis fin octobre, le musée du Louvre donne désormais accès gratuitement à l’intégralité de ses œuvres en ligne. Une grande première qui s'accompagne d'une refonte de son site internet.

Un événement qui, en ces temps de disette culturelle, permet de découvrir près de 500 000 œuvres issues des collections du Louvre, exposées ou non, mais aussi du musée Eugène Delacroix ainsi que les œuvres dites MNR, c’est-à-dire récupérées à la fin de la Seconde Guerre mondiale et déposées par l’office des biens privés au musée du Louvre, en attente de leur restitution à leurs légitimes propriétaires.

Une initiative dont s’est félicité Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre. « Aujourd’hui, le Louvre déconfine ses trésors, même les plus méconnus », a noté ce dernier dans un communiqué. « Pour la première fois, chacun pourra, gratuitement, depuis son ordinateur ou son smartphone, accéder à l’ensemble des œuvres conservées par le Louvre, qu’elles soient exposées dans le Palais, prêtées, déposées ou en réserve. C’est toute la beauté de notre patrimoine qui s’offre à portée de clic ! », poursuit-il.

480 000 œuvres en accès libre

Peintures, sculpture, meubles, bijoux et parures, écritures et inscriptions anciennes... 482 000 pièces issues notamment des huit départements du Louvre - antiquités orientales, antiquités égyptiennes, antiquités grecques, étrusques et romaines, arts de l’Islam, peintures, sculptures et objets d'art du Moyen Âge, de la Renaissance et des Temps modernes, et arts graphiques – pourront ainsi être explorées depuis chez soi. Une démarche numérique qui s’accompagne également de la refonte du site internet du musée, voulu plus immersif, plus visuel et plus ergonomique. Un site largement plébiscité en 2020, en raison de la crise sanitaire. La plate-forme louvre.fr a ainsi enregistré 21 millions de visites l'année dernière.

Si à travers cette accélération numérique, le musée facilite donc l'accès à ses collections, il entend également donner envie au public de venir découvrir les oeuvres in situ, comme le souligne Jean-Luc Martinez : « J’ai la conviction que ce développement numérique va encore accroître le désir de nos publics de venir physiquement au Palais découvrir les œuvres dans leur matérialité », conclut-il dans un communiqué.

Musée le plus fréquenté au monde, le Louvre a accueilli 9,6 millions de visiteurs en 2019, dont les trois quarts provenant de l'étranger, contre 2,7 millions l'année dernière. Une chute de 72 % de sa fréquentation directement impactée par la fermeture de l'établissement durant six mois, et l'absence de touristes étrangers cet été.