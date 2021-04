Lidl : attention à l'arnaque aux bons d'achats de 50 euros

Si vous avez récemment reçu un e-mail vous proposant une carte cadeau Lidl, soyez vigilants, il s’agit d’une arnaque, a averti l’enseigne de hard discount.

En effet, de nombreuses personnes ont reçu des appels téléphoniques et/ou des message électroniques frauduleux proposant un bon d’achat d’un montant de 50 euros. Pour en bénéficier, expliquent les pirates, il suffit de répondre à un sondage en ligne en cliquant sur un lien. Ce qu’il ne faut absolument pas faire.

«Certains de nos clients sont victimes d’appels téléphoniques ou d’emails frauduleux, émanant de personnes se faisant passer pour des collaborateurs de l’enseigne Lidl. Lidl n’est en aucun cas à l’origine de ces appels et / ou envoi d’emails», est-il écrit sur le site internet du géant allemand, régulièrement victime de ce type d’usurpation.

supprimez immédiatement le message

Il s’agit d’une technique d’hameçonnage (phishing en anglais) destinée à leurrer l’internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles (comptes d’accès, mots de passe…) et/ou bancaires.

Pour éviter les mauvaises surprises, ne répondez pas, n'ouvrez aucune pièce jointe, ne procédez à aucun téléchargement n'appelez pas non plus les numéros de téléphone indiqués dans ces emails. Dès réception, supprimez immédiatement le message en question et videz la corbeille.