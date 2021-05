Réouverture des musées : les expos de peintures à découvrir pour en prendre plein les yeux

La réouverture des lieux culturels prévue le mercredi 19 mai 2021 approche, et les musées précisent leurs propositions en vue d'accueillir un public assoiffé de culture après des mois de privation. Pour les férus de peintures, découvrez une sélection d'expositions d'oeuvres picturales, et entamez un voyage dans le temps.

«Les origines du monde. L’invention de la nature au XIXe siècle» au Musée d’Orsay : pour réveiller la bête (de culture) qui sommeille

MBA Rennes Dsit. RMN-Grand Palais / Louis Deschamps / Musée d'Orsay - Le Paradis Terrestre Isaack Van Oosten

En partenariat avec le muséum d’histoire naturelle, le musée d’Orsay consacre pour la première fois une exposition à la croisée des sciences et des arts. Entre la théorie de l'évolution et les grands voyages d'exploration, la rétrospective revisite ce XIXe siècle décisif dans la conception de la place de l’homme dans la nature, où les principaux jalons des découvertes scientifiques sont confrontés avec l’imaginaire artistique.

Les billets seront mis en vente dès le jeudi 6 mai. Au musée d’Orsay 1, rue de la Légion d'Honneur 75007 Paris. Jusqu’au 18 juillet 2021. Plein tarif 16€, tarif réduit 13€, gratuit pour les – de 25 ans

«Peintres femmes, 1780-1830. Naissance d’un combat» au Musée du Luxembourg : pour une dose d'histoire au féminin

Nisa Villers Portrait présumé de madame Soustras laçant son chausson 1802 Paris, musée du Louvre, auprès du musée international de la Chaussure, Romans-sur-Isère © Rmn-Grand Palais (musée du Louvre) photo © Maxime Chermat

Cette exposition, qui présente des œuvres clefs de femmes artistes de la fin du XVIIIe jusqu'au milieu du XIXe siècle au Musée du Luxembourg, devait initialement ouvrir ses portes le 3 mars 2021 et n’attend désormais que la réouverture. 70 œuvres pour comprendre les mécanismes qui ont permis à ses femmes de se détacher de l’ordre artistique traditionnel dans une période unique de bouleversements politiques, sociaux et culturels. Pour les plus impatients, l’exposition, qui dépeint l’éclosion des peintres femmes dans le sillage de la Révolution, est disponible pour 5€ en visite virtuelle.

Au musée du Luxembourg, 19, rue de Vaugirard 75006 Paris. Jusqu’au 4 juillet 2021. Plein tarif 13€, tarif réduit 9€.

«Magritte / Renoir. Le surréalisme en plein soleil» au Musée de l’Orangerie : pour découvrir une nouvelle facette de l’artiste

René Magritte (1898-1967), La Préméditation, 1943 Huile sur toile, 55 × 46 cm. Collection particulière. © Photothèque R. Magritte / Adagp Images, Paris, 2021

Le musée de l’Orangerie frappe fort pour la réouverture des lieux culturels en proposant un zoom sur cette figure emblématique du surréalisme belge, avec un angle plutôt méconnu de l’œuvre de l’artiste : sa période « Renoir » qui s’étend de 1943 à 1947. Marqué par la seconde guerre mondiale, Magritte décide durant cette période de représenter le « beau coté de la vie » dans des œuvres solaires, inspirées des impressionnistes dont Renoir en est le pape. Une soixantaine de peintures et une quarantaine de dessins seront mises en regard avec les chefs d’œuvres d’Auguste Renoir et d’autres qui l’ont inspiré.

Au Musée de l’Orangerie dans le Jardin des Tuileries jusqu’au 19 juillet 2021. Plein tarif 12,5€, tarif réduit 10€

«Signac, les harmonies colorées» au musée Jacquemart-André : pour se laisser impressionner

Paul Signac (1863 – 1935), Sainte-Anne (Saint-Tropez), 1905, Huile sur toile, 73 x 92 cm, Collection particulière © Schaelchli-Schmidt Zurich

Véritable maitre du paysage et principal théoricien du néo-impréssionnisme, Paul Signac (1863-1935), père du pointillisme au côté de Georges Seurat s'est illustré par ses peintures et aquarelles lumineuses et intuitives. L'ensemble de l'exposition suit un parcours chronologique de la vie artistique de l'homme, de ses premiers tableaux peints sous l'influence de Claude Monet jusqu'à ses oeuvres les plus vives réalisées à la fin de sa vie. Aux côtés de 25 de ses toiles et d'une vingtaine d'aquarelles, l'exposition présente plus de vingt oeuvres de Seurat, Pissaro et d'autes précurseurs neo-impressionistes.

Au musée Jacquemart-André, 158 boulevard Haussmann 75008 Paris, jusqu'au 19 juillet 2021. Plein tarif 15€, tarif réduit 12€

«L’heure bleue de Peter Severin Kroyer» au musée Marmottant-Monet : pour un voyage en terres danoises

Peder Severin Krøyer Soirée calme sur la plage de Skagen, Sønderstrand (Anna Ancher et Marie Krøyer marchant) 1893 - Huile sur toile - 100 × 150 cm Skagen, Skagen Kunstmuseer © Art Museums of Skagen / Capture Facebook Musée Marmottant-Monet

Il s'agit de la première exposition monographique jamais consacrée en France au peintre Peter Severin Kroyer, figure du naturalisme danois. Après des études en France où il se prend de passion pour ce style pictural, il s'installe dès 1882 dans une colonie d'artistes située au confin du Danemark, là où les courants de la mer du nord et de la baltique se rejoignent et où l'apparition de l'heure bleue a largement inspiré l'oeuvre de l'artiste.

Au musée Marmottant-Monet, 2 rue Louis-Boilly 75016 Paris jusqu'au 26 septembre 2021. Plein tarif 12€, tarif réduit 8,50€.