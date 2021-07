L'humoriste Jean-Yves Lafesse est mort à l'âge de 64 ans

Il avait fait rire la France entière avec ses caméras cachées. L'humoriste Jean-Yves Lafesse est mort ce vendredi 23 juillet à l'âge de 64 ans.

Né à Pontivy (Morbihan) en 1957, ce précurseur des gags par caméra cachée et des canulars téléphoniques souffrait de la maladie de Charcot, diagnostiquée il y a un an, a-t-on indiqué de même source, ajoutant que «son état s'était brutalement dégradé dans les dernières 24 heures».

De la radio au PAF

Il avait commencé sa carrière au début des années 1980 sur les ondes de Carbone 14, une radio libre au ton insolent et libertaire, lancée en 1981 et démantelée en 1983, dont il devient un membre incontournable. C'est là-bas, qu'il prend le pseudonyme de Jean-Yves Lafesse. Il poursuit ensuite ses activités d’animateurs et ses canulars radiophoniques sur Nova, puis sur Europe 1 avant d’œuvrer pour Canal + et de devenir le roi des micros-trottoirs hilarants.

Un art qu’il a mis au service d’autres chaînes, à l’instar de France 2 et France 3, où il interviewe des passants une carotte à la main, pour les besoins de son programme court Radio carotte. Sa célèbre réplique « pourvu que ça dure » et ses canulars, effectués le petit doigt en l’air, sa marque de fabrique, resteront également dans les annales de la télévision.

Personnage au franc-parler, Jean-Yves Lambert de son vrai nom, était monté pour la première fois sur scène en 2014, à l’âge de 57 ans, dans un seul en scène baptisé «Détraqué». En 2019, il avait renoué avec ses premiers amours, en retrouvant les studios de radio, cette fois en Bretagne, pour France Bleu Breizh izel.

Pierre Lescure salue la mémoire de ce trublion des ondes et du PAF, évoquant un homme « autant poète que désopilant, aussi aimable que moqueur, surréaliste et (très) honnête homme, libre et contre toutes les injustices sociales ».