Booba dépasse les 2 milliards de vues sur YouTube

La statistique témoigne de la popularité du Duc. La chaîne YouTube du rappeur français Booba vient de dépasser les 2 milliards de vues.

Créée le 23 août 2010, la chaîne B20baOfficiel, qui totalise aujourd'hui plus de 3,63 millions d'abonnés, affiche désormais un impressionnant total de visionnage des clips et de l'écoute des chansons de l'artiste. Un cap symbolique qui vient d'être franchi grâce au lancement récent de son nouvel album ULTRA.

A l'heure actuelle, la vidéo qui totalisait le plus de vues parmi les 144 publiées (en date du 30 juillet), est DKR, avec plus de 95 millions de vues. Tandis que les clips 92i Veyron, Validé et Petite Fille, comptaient respectivement 82 millions, 77 millions et 64 millions de vues.

En France, seul le rappeur Ninho a dépassé également la barre des 2 milliards de vues sur sa chaîne lancée en 2013, tandis que le groupe PNL, a quant à lui dépassé 1,8 milliard sur sa chaîne.

La fin du format album ?

Pour le Duc de «Boulbil», les plates-formes de streaming ont obligé les artistes à se redéfinir. ULTRA devrait être sa dernière prodution au format «album». Ce qui n'exclut pas des chansons isolées : «j'ai des sons qui vont sortir après l'album, j'ai déjà enregistré des featurings (collaborations)», avait récemment expliqué Booba dans «C ce soir» sur France 5.

B2O se défend d'ailleurs de partir à la retraite à 44 ans seulement : «Ce n'est pas comme si j'allais rester chez moi à mettre des coups de pied dans des cailloux, je suis occupé, j'ai mes labels (...) si un de mes artistes réussit ou sort un morceau qui me plaît, c'est une victoire», avait-il précisé au micro de RFI.