The Survivalist : une bande annonce pour le film sur fond de pandémie mondiale avec John Malkovich

La bande annonce de «The Survivalist», film post-apocalyptique sur fond de pandémie mondiale, révèle un face-à-face tendu entre John Malkovich et Jonathan Rhys Meyers.

Prévu pour une sortie dans les salles obscures, et en streaming, à partir du 1er octobre prochain, The Survivalist commence son récit un an et demi après qu’un virus a décimé la population mondiale. Les survivants tentent tant bien que mal de rester en vie dans un monde à feu et à sang. C’est dans ce contexte qu’un ancien agent du FBI se retrouve dans l’obligation de venir en aide à une jeune femme dont le système immunitaire pourrait être la clef à la survie de l’humanité. Mais un gang lourdement armé entend bien lui mettre la main dessus. Quoi qu’il en coûte.

Réalisé par John Keeyes – qui a déjà travaillé avec John Malkovich sur Rogue Hostage – The Survivalist promet une lutte sans merci entre le comédien et Jonathan Rhys Meyers (Les Tudors). Ils sont rejoints au casting par Rudy Modine (Shameless) qui incarne le personnage de Sarah, une jeune femme immunisée contre un virus mortel ayant provoqué la chute de la civilisation.