Riad Sattouf retrouve Vincent Lacoste pour la première BD de sa nouvelle maison d'édition

Plus de dix ans après « Les beaux gosses », film de Riad Sattouf avec Vincent Lacoste, les deux artistes se retrouvent pour un nouveau projet. Une bande dessinée sur le métier d’acteur, qui sortira aux éditions Les livres du futur, la maison d’édition lancée par Riad Sattouf lui-même.

Alors que Riad Sattouf a annoncé lundi créer sa propre maison d’édition, il multiplie les projets, comme il l’a dévoilé sur son compte Instagram, annonçant déjà la sortie d’un nouvel ouvrage.

« Surprise nouveau projet ! C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que Vincent et moi vous annonçons la sortie le 4 novembre prochain, de notre bande dessinée : "Le jeune acteur 1, aventures de Vincent Lacoste au cinéma"! » a ainsi posté, hier, Riad Sattouf.

La vie d'acteur selon Vincent Lacoste

L’auteur bien connu pour sa série « Les Cahiers d’Esther », saga qui depuis 2015 relate le parcours d’une jeune ado, plonge cette fois dans la vie de l’acteur Vincent Lacoste, qu’il a lancé il y a 13 ans en lui proposant son premier rôle dans le long métrage « Les Beaux gosses ».

« En 2008, j'ai choisi le jeune Vincent, 14 ans, pour devenir le premier rôle de mon film Les Beaux gosses. C'était un ado timide, émouvant et gauche, collégien en Zep, qui n'avait jamais pensé faire du cinéma. Et le voici qui se retrouvait projeté tête d'affiche! », explique Riad Sattouf. «Depuis, nous sommes restés très proches. Année après année, je l'ai observé grandir et évoluer dans le monde fascinant et parfois flippant du cinéma», poursuit l'auteur et réalisteur, qui en 2014, lui a de nouveau confié le rôle-titre de son film «Jacky au royaume des filles».

Le jeune homme aujourd'hui âgé de 28 ans est devenu, au fil de sa filmographie marquée notamment par «Hippocrate», «Plaire, aimer et courir vite» ou encore «Première année», une figure montante du cinéma français. Un parcours et des anecdotes régulièrement partagées par l'artiste avec Riad Sattouf, qui n'a pu s'empêcher de garder une trace de ces échanges. «Il m'a raconté mille histoires sur la vie d'acteur et j'ai bien sûr tout noté (mdr). J'en ai fait ce livre! » conclut-il.

Fruit d'une joyeuse collaboration, «Le jeune acteur 1» sortira donc début novembre et marquera les premiers pas de Riad Sattouf en tant qu'éditeur, avant la sortie du sixième volet de «L'arabe du futur», prévu lui fin 2022.