Elton John opéré de la hanche, ses concerts parisiens reportés à 2023

Sa tournée d’adieu «Farewell Yellow Brick Road» est à l'arrêt. Devant être opéré de la hanche, Elton John se voit contraint de reporter ses concerts prévus les 10, 12 et 13 octobre prochain à l’AccorHotels Arena de Paris au 25, 27 et 28 juin 2023.

«À la fin de mes vacances d'été, j'ai fait une chute malencontreuse et je souffre depuis d'une douleur et d'une gêne considérable à la hanche, explique le chanteur de 74 ans dans un communiqué. Malgré une rééducation intensive et un traitement spécialisé, la douleur n'a cessé de s'aggraver et j'ai de plus en plus de mal à me déplacer».

Important update on my Farewell Yellow Brick Road Tour.#EltonFarewellTour pic.twitter.com/qyPY2H0t9k — Elton John (@eltonofficial) September 16, 2021

«On m'a conseillé de me faire opérer le plus rapidement possible afin de retrouver ma pleine forme et de s'assurer qu'il n'y aurait pas de complications à long terme», ajoute l'interprète des tubes «Your Song» et «Candle In The Wind». Une intervention qui devrait lui permettre «de reprendre la tournée en janvier 2022 à la Nouvelle-Orléans».

Elton John a toutefois précisé qu’il participerait au concert caritatif «Global Citizen» prévu le 25 septembre prochain, à Paris. «Il ne s'agit que de cinq chansons, c'est un travail physique très différent de celui qui consiste à jouer pendant près de trois heures chaque soir en tournée et à voyager de nuit de pays en pays», a-t-il précisé.

Son nouvel album sortira le 22 octobre

La star a par ailleurs annoncé mercredi la sortie le 22 octobre prochain d'un nouvel album, baptisé «The Lockdown Sessions» et enregistré pendant le confinement avec une pléiade d'artistes. L’opus comprendra notamment dix nouvelles chansons, parmi lesquelles des duos avec Dua Lipa, Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Stevie Wonder et Stevie Nicks.

«La dernière chose que je m'attendais à faire pendant le confinement était de faire un album. Mais, au fur et à mesure que la pandémie avançait, des projets ponctuels ont surgi», a confié Elton John.