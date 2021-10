«Mon corps, mon choix» : le discours de Billie Eilish contre la loi anti-avortement au Texas

En concert ce samedi au Texas, Billie Eilish s’est exprimée sur la loi anti-avortement mise en place dans cet Etat ultra-conservateur des Etats-Unis.

L’interprète de la bande-originale du dernier James Bond a profité de son passage sur scène pour prendre la parole sur cette loi controversée, qui interdit désormais d’avorter dès qu’une activité cardiaque peut être détectée chez le fœtus, soit à environ six semaines de grossesse, et ce même en cas de viol ou d'inceste.

« Quand ils ont fait de cette merde une loi, j’ai pensé à ne pas faire le concert ici, parce que je voulais punir ce foutu endroit de permettre que de telles choses se produisent », a lancé la chanteuse. « Mais ensuite, je me suis souvenue que c’est vous qui êtes les victimes, et que vous méritez aussi de belles choses. Et nous devons leur dire de fermer leur gueule ».

Elle a ensuite demandé aux spectateurs de se joindre à elle pour faire avec elle un doigt d’honneur en s’exclamant : « Mon corps, mon putain de choix !».

Des panneaux lumineux affichant les mots «Bans Off Our Bodies» - la campagne du Planning Familial lancée en 2019 et soutenue par 140 artistes pour défendre le droit à l’avortement - ont alors scintillé derrière la chanteuse.

Billie Eilish s'était déjà prononcée contre les lois restrictives sur l'avortement le mois dernier dans une story Instagram. «Ça me rend malade, combien d'hommes ne disent rien en ce qui concerne les droits des femmes», avait-elle écrit, selon l'Independent, qui précise que le message incluait une image qui disait : «Si vous et vos 'potes' ou 'frères' ne parlez pas à propos des lois sur l'avortement au Texas, il y a de fortes chances que vous fassiez partie d'un problème».

Billie Eilish n’est pas la seule star à se mobiliser contre la loi anti-avortement entrée en vigueur au Texas. Amy Schumer et Jennifer Lawrence ont notamment participé à une manifestation ce week-end à New York, et Uma Thurman a délivré un déchirant secret.