Jean-Jacques Goldman : qui était Pierre, son demi-frère assassiné en 1979 ?

S’il a connu le succès en tant qu’artiste, Jean-Jacques Goldman, qui fêtera ses 70 ans le 11 octobre, a également été confronté à des drames personnels, notamment l’assassinat de son demi-frère Pierre en 1979. Un drame dont il ne parle quasiment jamais.

Deux virtuoses et une même fratrie. Jean-Jacques et Pierre Goldman, de sept ans son aîné, partageaient, outre le même père Alter Mojszet Goldman, cet amour infaillible pour les mots. Dans l’ouvrage «Les Goldman» (éd. Pygmalion, 2018), la journaliste Ambre Bartok revenait sur «la vie de ces "jumeaux", au génie indéniable, qui n’ont cessé de défendre leurs convictions».

Pierre Goldman est né en 1944 à Lyon. A l’adolescence, il décida d’intégrer les Jeunesses communistes puis l'Union des Etudiants Communistes à la Sorbonne, avant de rejoindre la guérilla vénézuélienne en 1968.

Un braquage qui aurait mal tourné

De retour en France, ce militant et intellectuel d’extrême-gauche qui n’avait «ni patron, ni patrie», selon Ambre Bartok, a vu son aura décliner avec le temps, à l’image des idéaux qu’il défendait, quand son demi-frère Jean-Jacques entrait dans la lumière en tant que chanteur et compositeur. Ayant bifurqué vers le banditisme, Pierre Goldman est accusé en 1970 du meurtre de deux pharmaciennes boulevard Richard Lenoir, à Paris. Un acte qu’il ne cessa de nier.

Condamné à perpétuité, Pierre Goldman rédigea en prison «Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France», vendu à plus de 60.000 exemplaires. Il fut soutenu par des artistes comme Jean-Paul Sartre et Simone Signoret, et Maxime Le Forestier composa même la chanson «La vie d’un homme». Acquitté en 1976, il profita de la vie d'homme libre en compagnie de son épouse guadeloupéenne, Christiane Succab-Goldman, et collabora avec de nombreux journaux.

Mais le 20 septembre 1979, non loin de son domicile dans le 13e arrondissement de la capitale, il est tué par balles en pleine rue par un supposé groupuscule d’extrême-droite. Il avait 35 ans.

Si l’affaire n’a jamais été élucidée, l’assassinat a été revendiqué : «Aujourd'hui 20 septembre 1979 à 12h30, Pierre Goldman a payé ses crimes. La justice du pouvoir ayant montré une nouvelle fois ses faiblesses et son laxisme, nous avons fait ce que notre devoir nous commandait. Nous revendiquons cet acte au nom du groupe Honneur de la police». Plus de 15.000 personnes ont assisté à ses funérailles au cimetière du Père Lachaise.