«Indiana Jones», «Thor», «Black Panther 2»... Disney reporte à nouveau ses blockbusters

Un scénario qui se répète. Disney repousse une fois de plus la sortie de ses films Marvel et du cinquième volet d’Indiana Jones.

C’est ce qu’a annoncé le géant américain du divertissement, lundi 18 octobre, sans en expliquer les raisons. Car si la crise sanitaire a malmené le calendrier des sorties ces derniers mois, le planning ne semble toujours pas inscrit dans le marbre malgré la réouverture des salles partout dans le monde et la reprise de l’activité.

Ainsi, la sortie de plusieurs films des studios Marvel est reportée de quelques mois, a fait savoir la firme. Prévu en mars prochain, le futur épisode de Doctor Strange, intitulé «In the Multiverse of Madness», ne sera visible sur les écrans qu'en mai 2022. Même son de cloche pour « Thor : Love and Thunder», décalé de mai 2022 à juillet 2022.

Le second volet de Black Panther, «Wakanda Forever», est lui aussi repoussé de trois mois, de juillet à novembre 2022.

Et aucun projet ne fait exception à ce remodelage du planning. «Captain Marvel : The Marvels», suite des aventures de l'héroïne, subit elle aussi le même sort. Prévu en novembre 2022, il faudra finalement attendre février 2023 pour découvrir le film en salle.

Indiana Jones repoussé d’un an

Autre report et non des moindres, le cinquième épisode d'«Indiana Jones» a, quant à lui, été à nouveau repoussé d’un an. Attendu pour le 29 juillet 2022, il sortira finalement le 30 juin 2023, et son héros Harrison Ford aura alors allègrement franchi la barre des 80 ans.

En juin dernier, l’acteur s’était blessé lors du tournage, retardant notamment ce dernier. Mais le visage emblématique de la saga depuis le premier épisode, sorti en 1981, ne compte toutefois pas rendre son tablier dans cet opus réalisé par James Mangold.