One Piece : 1.000e épisode et 100e tome... Comment la saga a-t-elle bâti son succès ?

Avec bientôt 100 tomes d'aventures bouillonnantes et 1.000 épisodes pour sa série survoltée, Monkey D. Luffy est vraiment devenu le roi du monde. Alors que ses fans français s'apprêtent à célébrer One Piece, CNEWS est parti à la découverte des origines de ce succès.

Car avec plus de 26 millions de mangas officiellement vendus dans nos contrées depuis le lancement du premier tome en septembre 2000 chez nous, nul n'a vraiment échappé à la déferlante de l'équipage des Chapeaux de paille. Y compris à l'étranger, puisque le raz-de-marée One Piece est à l'origine de plus de 480 millions d'exemplaires venus se loger dans toute mangathèque idéale à travers la planète, selon les chiffres rapportés par son éditeur Glénat cet été.

Et si Dragon Ball ou Naruto ont su marquer leur époque, lorsqu'on parle de One Piece le manga intrigue, car sa longévité record reste encore d'actualité. Le secret de cette popularité sans frontière ? CNEWS est allé le demander auprès du réalisateur japonais de la série animée Shibata-san chez Toei Animation mais aussi auprès de son éditeur français Glénat Manga qui tire désormais chaque tome de One Piece à plus de 110.000 exemplaires et ne compte plus ses réimpressions.

Outre l'aventure incroyable menée sur les mers par l'équipage de Luffy, c'est également une odyssée internationale pour les artistes et les éditeurs qui accompagnent les héros imaginés par Eiichiro Oda. Un mangaka qui n'a d'ailleurs pas manqué la venue du président Emmanuel Macron lors des JO de Tokyo cet été pour lui remettre un dessin original à l'attention des fans français.

Passionnés de One Piece, je partage avec vous ce dessin original offert par son auteur. Merci ありがとうございます @Eiichiro_Staff ! pic.twitter.com/0n5sAaky7j — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2021

Car avec 100 tomes et 1.000 épisodes, la série atteint des records que même son créateur n'imaginait pas. «J'ai entendu dire qu'Eiichiro Oda lui-même avait initialement prévu de terminer l'histoire en un nombre plus court de volumes. Nous ne nous attendions pas non plus à ce qu'il devienne un programme aussi long. C'est une grande surprise que nous ayons pu continuer à faire des dessins animés pendant vingt-deux ans et continuer à être soutenus par les fans», confie à CNEWS le réalisateur Shibata-san.

L'homme souligne d'ailleurs avoir eu les mains libres pour réaliser la série TV : «Toei Animation a travaillé sur de nombreuses séries populaires pour Weekly Shonen Jump dans le passé, mais nous pensions que One Piece était une œuvre beaucoup plus populaire que les chefs-d'œuvre précédents, nous avons donc commencé la production avec la détermination d'en faire un succès. Au début de l'anime, Oda-sensei pensait que le manga et l'anime étaient des choses différentes, il a fait confiance à l'équipe de production de l'anime et leur a laissé la production.»

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Et lorsqu'on l'interroge sur la recette de ce succès, Shibata-san (qui se dit grand fan du cusinier Sanji) l'analyse ainsi : «L'histoire dramatique qui continue d'être culminante même après 100 volumes de bandes dessinées, la caractérisation de Luffy, les membres de Chapeaux de Paille et les autres pirates de la série, le goût unique de l'art et du monde de la série, je crois que la combinaison de ces facteurs a conduit à son énorme popularité.»

Un avis partagé chez Glénat Manga qui devrait enregistrer en 2021 une nouvelle année record pour la série. Pour Benoît Huot, responsable éditorial manga notamment sur One Piece, tout n'était pas gagné pour Eiichiro Oda. «De mémoire, il a du postuler au moins deux fois auprès de la rédaction du Shônen Jump - grand magazine de prépublication japonais - avant de se voir autoriser à publier One Piece. Son éditeur était motivé, mais le rédacteur en chef avait émis des réserves», explique-t-il à CNEWS.

Et de poursuivre : «Lorsque One Piece est arrivé en France en 2000, nous étions dans une phase de développement du manga et surtout dans une phase de recherche de nouvelles séries, car les classiques comme Dragon Ball finissaient leur publication. Il fallait donc trouver la relève. Glénat a alors repéré One Piece, D.Gray-man et Bleach. A l'époque, notre maison d'édition croyait beaucoup en One Piece puisque ce titre parlait d'aventure et de pirates, des thèmes universels. A l'époque, le premier tome n'a toutefois pas connu une explosion immédiate même s'il s'est vendu correctement. Chez nous, la série a commencé à rencontrer son public à partir du tome 8 mais surtout avec l'arc Alabasta développée sur les tomes 12 à 23 où le manga prend de l'épaisseur, tous les lecteurs étaient scotchés par cette histoire qui se déroule dans le désert. C'est bien à partir de là que les ventes ont explosé».

ONE PIECE © 1997 by Eiichiro Oda / SHUEISHA Inc.

Vingt-deux années plus tard, One Piece est devenu un manga transgénérationnel. «Les premiers lecteurs l'ont découvert en lisant le manga, mais aujourd'hui les nouveaux lecteurs le découvrent souvent d'abord par le biais de la série animée ou des jeux vidéo. Le manga étant en avance, il finit par séduire ceux qui regardent la série et qui veulent savoir la suite», complète Benoît Huot.

«En outre, il y a différents niveaux de lecture. D'un côté, il y a une histoire originale extrêmement efficace de pirates, d'amitié, de dépassement de soi qui est aussi émouvante. De plus, Luffy est un personnage positif qui dit ce qu'il pense, il est d'ailleurs le seul personnage de la série qui n'a pas de bulles de pensée. Tout ça reste accessible. Et d'autre part, la saga développe certains sujets plus critiques, comme cet épisode sur le marché aux esclaves des sirènes, ou encore des questions écologiques sur l'industrialisation massive qui détruit la nature. Donc des thèmes plus graves. Surtout Eiichiro Oda a su créer un héros dont il ne se lasserait pas avec lequel il aime passer du temps. Il s'interroge toujours sur le fait de savoir comment il va amuser ses lecteurs».

Et Shibata-san de renchérir : «La chose la plus impressionnante est qu'Oda-sensei, l'équipe de production d'animation, les acteurs de la voix et d'autres personnes impliquées dans l'animation se sont liés comme une vraie famille et ont marché ensemble au cours des vingt-deux dernières années. Bien que nous fassions une pause maintenant, nous avions l'habitude d'avoir des "banquets" ensemble. J'espère que le monde reviendra dans un endroit où nous pourrons bientôt faire à nouveau la fête.»

ONE PIECE © 1997 by Eiichiro Oda / SHUEISHA Inc.

Où nous mènera Eiichiro Oda, son célèbre créateur ? Lui seul le sait (même si la fin approche), mais ce bourreau de travail a su propulser sa série au firmament des shônens, avec une constellation de personnages qui continue d'illuminer le quotidien et la mémoire de ses lecteurs. «La quintessence d'un manga est de procurer des émotions et je dirais que One Piece vous en procure toujours», conclut Benoît Huot.