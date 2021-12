Les Vieilles Charrues dévoilent leur programmation en intégralité, une première

Pour la première fois de leur histoire, les Vieilles Charrues ont dévoilé, lundi 13 décembre en soirée, la totalité de la programmation qui attend les spectateurs sur les quatre jours du festival.

Plus de soixante artistes se succèderont ainsi du 14 au 17 juillet, à Carhaix, dans le Finistère, à l’occasion de la 30 édition du festival. Une édition anniversaire «que toute l’équipe attend avec impatience pour partager cette incroyable aventure humaine», soulignent les organisateurs dans un communiqué dévoilant les noms des artistes attendus pour cette édition anniversaire. Et le festival, annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire et repensé l'année dernière, voit grand.

Stromae, Orelsan, Angèle, DJ Snake annoncés

Parmi les têtes d’affiche, il réunira notamment Stromae, qui opère son grand retour sur le devant de la scène avec la sortie le 4 mars prochain de son nouvel album, après six ans d’absence. Toujours côté pop, Angèle, également auteure d’un nouvel album sorti la semaine dernière, mais aussi Clara Luciani, M, Vianney, Juliette Armanet ou encore Metronomy viendront faire vibrer le public. Orelsan, Ninho, SCH, Rilès ou encore Dinos feront quant à eux résonner leurs flows. La musique électro ne sera pas non plus en reste puisque Dj Snake et Bob Sinclar ont également été annoncés par les organisateurs entre autres artistes. Côté rock, Queen of the stonage, Matmatah, Feu ! Chatterton sont par ailleurs attendus.

«On fait en sorte d’avoir la plus belle photographie musicale de l’année avec toutes les couleurs et toutes les tendances musicales», a ainsi expliqué le directeur des Vieilles Charrues, Jérôme Tréhorel à l’AFP.

nouveau pass trois jours et camping gratuit

Le festival innove encore pour cette édition anniversaire. Lui, qui l’année dernière avait fait preuve d’imagination en lançant dix soirées, en lieu et place du festival, afin de maintenir son édition 2021 tout en répondant aux contraintes sanitaires fixées par Roselyne Bachelot qui limitait la jauge à 5000 spectateurs, propose plusieurs nouveautés pour 2022.

Un nouveau pass trois jour voit le jour. Les festivaliers auront ainsi le choix et pourront réserver leur pass du jeudi au samedi ou du vendredi au dimanche. Nouveau également, un camping gratuit sera par ailleurs proposé lors de l’achat des billets. Une billetterie qui ouvrira demain, mercredi 15 décembre. Pour mémoire, en 2019, avant la crise sanitaire, le festival avait accueilli 270 000 spectateurs.