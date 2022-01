Culture : les ventes de bandes dessinées ont augmenté de 60% en 2021

Les ventes de bandes dessinées ont explosé en 2021 en France, avec une hausse de 60% du nombre d'albums vendus en un an, selon une étude publiée par le groupe GFK le 27 janvier.

Selon cette enquête, plus d'une BD vendue sur deux est un manga.

Les mangas représentent ainsi 42% des ventes en volumes cette année.

Un résultat qui s’explique aussi par les sorties de nouveaux tomes de séries emblématiques comme One Piece (Ed.Glénat), ou encore Naruto (Ed.Kana), tous les deux présents au Top 10 des ventes Mangas 2020.

deux fois plus de lecteurs qu'il y a dix ans

Un million et demi de personnes qui ont acheté une bande dessinée en 2021 ne l'avaient pas fait l'année précédente. Près d'un quart de la littérature vendue (24%) vient des rayons bandes dessinées, c'est deux fois plus qu'il y a dix ans, avec 12% en 2012.

«Les études Consumer Intelligence de GfK révèlent que 65% des achats BD sont destinés à des moins de 30 ans, une proportion en hausse de six points par rapport à 2019, commente Camille Oriot, consultante senior Livres de GfK. Nous observons que chaque univers a son public et que la BD peut accompagner les lecteurs tout au long de leur vie.»

Ainsi, la BD Jeunesse est orientée vers les très jeunes lecteurs, avec 58% des achats pour des personnes de moins de 15 ans. Le manga est, lui, acheté à 62% par des personnes âgées entre 15 et 29 ans. Pour les comics, les destinataires se situent entre 15 et 29 ans, voire plus.

Enfin, la BD de genre s’adresse à un public d'âges très équilibrés, avec une proportion quasi égale d’achats destinés aux 15 à 29 ans, 30 à 49 ans et 50 ans et plus.