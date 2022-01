Littérature : 3 livres jeunesse pour mieux se connaître et comprendre le monde

Alors que la lecture a été déclarée grande cause nationale depuis l’été dernier par le Président Emmanuel Macron, quel livre glisser entre les mains de ses enfants pour bien commencer 2022 ?

L’actualité littéraire jeune public fourmille de belles nouveautés. Cette sélection non exhaustive – il sort en moyenne une dizaine de milliers de nouveaux titres chaque année – permettra aux enfants de se poser des questions pour mieux appréhender le monde et mieux se connaître.

Une pépite pour se poser de bonnes questions - dès 6 ans

Apprendre à se connaître et à connaître le monde en se posant 132 questions essentielles. En voilà une bonne idée. Pour stimuler la curisosité des enfants, dès 6 ans, valoriser leurs connaissances et lancer de belles heures de discussion en famille, deux auteurs - Charly Delwart et Camille de Cussac - réunissent dans «Tu connais quoi à la vie ?» une foule d'interrogations aussi pertinentes que drôles.

Un régal, véritable coup de cœur, dont voici un florilège : «Tu connais le métier que tu veux faire plus tard ?», «Tu connais une définition du bonheur ?», «Tu connais un artistes qui t'inspire ?», «Tu connais la différence entre la gauche et la droite en politique ?», «Tu connais les pates au citron ?», «Tu connais une raison de manifester ?», «Tu connais tes qualités et tes défauts ?». Le mieux est à venir avec les réponses des enfants à ces questions et les belles conversations qui en découleront.

«Tu connais quoi à la vie ?» , Charly Delwart et Camille de Cussac, Ed. Marcel et Joachim, 16 €.

Un livre pour apprendre à écouter le monde - dès 5 ans

Apprendre aux enfants à écouter la nature, la ville, mais aussi leurs émotions, leurs amis, telle est l’ambition réussie d’«Ecoute». Ce livre illustré offre une jolie approche de l’art d’écouter, une fois sorti du brouhaha quotidien.

L’occasion pour le jeune public de prendre conscience du monde qui les entoure à travers les multiples sons auxquels ils sont confrontés. Le bruit d’un klaxon, d’un animal, «d’un joyeux bonjour» dans la cour de récréation, le son de nouveaux mots, des mots qui font plaisir mais peuvent aussi faire mal, apprendre à écouter un ami, entendre ce qu’il ressent et même écouter le silence pour s’écouter soi-même…Une belle façon de stimuler leur attention, leur concentration et de les familiariser à une écoute positive car comme le souligne les auteurs «on peut apprendre beaucoup sur le monde qui nous entoure en écoutant».

«Ecoute», Gabi Snyder, Stéphanie Graegin traduit et adapté par Susie Morgenstern et Emma Gauthier, Saltimbanque Editions, 12, 90 €.

UnE enquête pour comprendre la puberté - dès 9 ans

Vaste sujet que la puberté. Pour aborder cette étape aussi inéluctable que déstabilisante pour les enfants comme parfois pour leurs parents, Clémentine du Pontavice signe «Journal de bord de mon corps». Dans cette ouvrage mi-roman, mi-journal intime illustré, sa petite héroïne décide de mener l’enquête sur «ce corps qui change et qui s’appelle la puberté».

Un livre qu’elle a voulu «ludique et accessible», écrit pour «(sa) fille, ses ami.e.s et aussi tous les préados qui grandissent et qui peuvent parfois se sentir en équilibre» explique l'auteur. Conçu en collaboration avec la gynécologue obstétricienne Ghada Hatem Ganzer, fondatrice de La maison des femmes, bien connue pour sa lutte contre les violence faites aux femmes et intervenante régulière dans les écoles, ce journal de bord offre en prime plusieurs niveaux de lecture.

«Journal intime de mon corps», Clémentine du Pontavice, L’Ecole des loisirs, 11 €.