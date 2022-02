Saint-Valentin : 9 jeunes en couple sur 10 offrent un cadeau à leur partenaire

La fête de l’amour est largement célébrée par la Génération Z, soit les personnes nées à la fin des années 1990. Selon un sondage OpinionWay, 9 jeunes en couple sur 10 déclarent en effet offrir un cadeau à leur partenaire pour la Saint-Valentin.

Dans le détail, 92% des 15-25 ans le font, dont 72% systématiquement/souvent.

D’après cette étude menée pour Clearpay, solution de paiement adaptée aux millenials, les 18-20 ans sont les plus enclins à fêter le 14 février.

Près de la moitié (44%) organise systématiquement/souvent une soirée spéciale. Ils sont également plus nombreux à acheter un cadeau pour faire plaisir à leur moitié : 65% le font systématiquement/souvent.

151 euros de budget en moyenne

Concernant le budget, il s’élève en moyenne à 151 euros, en sachant que les sondés âgés de moins de 18 ans, parce qu'ils ne sont pas insérés dans l'emploi, dépensent moins d’argent.

En effet, plus d’un répondant sur deux de cette tranche d’âge affirme débourser moins de 50 euros.

Mais ils demeurent attachés à la tradition puisque 56% d’entre eux déclarent faire généralement un cadeau à leur amoureux(se).

Quid des cadeaux ?

Quant aux cadeaux, ce sont les bijoux qui sont privilégiés pour la Saint-Valentin (47%), ainsi que les vêtements/accessoires de mode (46%).

Les jeunes offrent également des produits de beauté et cosmétiques (22%), des produits liés aux loisirs et à la culture (21%), et des objets high techs (15%).

Les articles de décoration ou les fleurs sont plébiscités par 14% des jeunes interrogés. On retrouve ensuite les voyages (13%) et enfin les produits alimentaires (7%).