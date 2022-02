Ibeyi : les deux soeurs annoncent un nouvel album et dévoilent un clip

Les jumelles franco-cubaines ont dévoilé un nouveau clip et single, «Sister to Sister», ce jeudi. Elles en ont profité pour annoncer un nouvel album, «Spell 31», prévu pour le 6 mai prochain.

En novembre dernier, Lisa-Kaindé et Naomi Díaz avaient dévoilé leur dernier single «Made Of Gold», accompagnées du rappeur gambien-britannique Pa Salieu. Elles ont désormais dévoilé le clip de «Sister to Sister», où elles explorent les thèmes de la sororité et de leurs racines latino-américaines. Elles samplent le single qui les a révélées, «River», tout en scandant «IBEYI».

La quète d’une reconstruction personnelle

Le retour des jumelles connues sous le nom d’Ibeyi n’intervient pas au hasard, mais au moment où le monde entier semble avoir besoin de guérison spirituelle. Après avoir abordé des sujets tels que la féminité, le racisme et l'activisme sur «ASH» (2017), ou encore la filiation, la mort et leurs origines sur leur album éponyme (2015), «Spell 31», c’est désormais la quète de la reconstruction personnelle qui est questionnée.

L’album sera composé de dix titres, écrits et composés par Ibeyi et produits avec l’aide de leur acolyte de longue date Richard Russell. Jorja Smith, Pa Salieu et Berwyn ont également participé а l’album, ainsi que leurs parents. «Spell 31 est leur album le plus audacieux а ce jour, un antidote à l'apathie dans un monde divisé», explique l'activiste Janaya Future Khan dans un essai sur l’album.