Johnny Hallyday : Netflix dévoile la bande-annonce du documentaire consacré au rockeur

Le 29 mars prochain, Netflix diffusera son documentaire consacré à Johnny Hallyday, décédé en décembre 2017. La plate-forme a dévoilé les premières images de cette série annoncée comme intimiste.

«Je suis Johnny Hallyday et je vais vous partager le film de ma vie», entend-on dès les premières secondes de cette bande-annonce de près de deux minutes. Comme l’annonçait la plate-forme en février dernier dans un communiqué, cette série documentaire baptisée «Johnny par Johnny» est «racontée par Johnny lui-même». En cinq épisodes, elle retracera la vie et la carrière de la star, de ses jeunes années à la consécration, en passant par le creux de la vague dans les années 1970, ses démons et le retour en grâce.

L'intimité de l'homme et de l'artiste

Mêlant images d’archives inédites et interviews de l’icône du rock, on y retrouve les yeux bleus perçants de la légende française, disparue il y a quatre ans, sa voix, sa vie privée, ses plus grands concerts. Autant d’images qui dévoilent l’artiste dans son intimité aux côtés de celles qui, au fil des décennies, ont partagé sa vie - Sylvie Vartan, Elisabeth Etienne, Nathalie Baye, Adeline, Laeticia - mais aussi un homme extrêmement lucide sur sa notoriété, évoquant ses «crises de cafard», sa solitude. «Les gens qui te disent aujourd’hui "Johnny t'es le meilleur", si un jour ça ne marche plus personne ne viendra t’aider», lâche-t-il.

C’est enfin évidemment la bête de scène, qui en 1998 traversait la pelouse du stade de France, sur laquelle revient ce documentaire. La scène, le seul moment où il explique être «réellement lui-même», où il «oublie qu’il est Jean-Philippe Smet», où il est «complètement ailleurs», où «il n’est plus là en fin de compte», conclue-t-il. Des mots qui ont une résonnance toute particulière quatre ans après sa mort.