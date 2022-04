Pink Floyd : le groupe dévoile une nouvelle chanson en soutien au peuple Ukrainien

Le groupe mythique Pink Floyd a annoncé dans un communiqué la sortie cette nuit de «Hey, Hey, Rise Up!», une chanson en soutien au peuple ukrainien, dont les bénéfices iront aux efforts humanitaires.

Cette chanson originale a été publiée dans la nuit de jeudi à vendredi, a expliqué la maison de disque et les réseaux sociaux du groupe. Il s'agit de la première création originale du groupe depuis «The Division Bell» en 1994.

Here is the official video for 'Hey Hey Rise Up', Pink Floyd’s new Ukraine fundraiser feat Andriy Khlyvnyuk of Boombox. Stream / download from midnight. https://t.co/4U3P3WAQOZ — Pink Floyd (@pinkfloyd) April 7, 2022

«Comme beaucoup d'autres, nous avons ressenti de la fureur et de la frustration en assistant à cet acte ignoble qui consiste à envahir un pays démocratique indépendant et pacifique et à faire assassiner son peuple par l'une des plus grandes puissances du monde», explique David Gilmour dans un communiqué.

Inspiré d'un chant traditionnel ukrainien

Sur ce nouveau titre «Hey, Hey, Rise Up!» («Hey, Hey, Lève-toi!», ndlr), les piliers du groupe, David Gilmour et Nick Mason, utilisent la voix d'Andriy Khlyvnyuk, du groupe ukrainien Boombox, tirée de son post Instagram dans lequel il chante sur la place Sofiyskaya de Kiev.

Le chanteur ukrainien, dans sa publication Instagram, reprenait «Oh, The Red Viburnum In The Meadow», un chant ukrainien écrit pendant la Première Guerre mondiale. Elle a depuis été reprise pour protester contre l'invasion de l'Ukraine.

Ainsi, ce nouveau titre des Pink Floyd s’inspire de la dernière phrase de la chanson qui se traduit par «Hey, Hey, Rise up and rejoice». D'ailleurs, David Gilmour a pu échanger avec Andriy Khlyvnyuk, depuis son lit d'hôpital, blessé par un tir de mortier. Précisant : «Je lui ai fait écouter un petit bout de la chanson au bout du fil et il m'a donné sa bénédiction. J'espère que nous pourrons bientôt faire quelque chose ensemble et en personne».

Quant au visuel du titre, il représente un tournesol, un des symboles de l'Ukraine, et s'inspire d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur les images, on pouvait voir une Ukrainienne insulter deux soldats russes en arme : «Prenez ces graines et mettez-les dans vos poches. Comme ça, des tournesols pousseront quand vous reposerez tous ici».

Au début de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février dernier, David Gilmour avait tweeté : «Poutine doit partir». De même, le groupe avait fait retirer toutes les musiques de Pink Floyd (depuis 1987) et de Gilmour en solo de tous les sites de streaming russes et biélorusses en signe de «condamnation ferme de l'invasion russe».