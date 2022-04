Danse : une soirée pour l’Ukraine à Chaillot le jeudi 14 avril

Le jeudi 14 avril, la soirée «Ensemble pour la Paix» se déroulera à Chaillot – Théâtre national de la Danse, en partenariat avec la Croix Rouge. Le but : récolter des fonds et apporter son aide aux populations d’Ukraine.

La danse se mobilise pour l’Ukraine. Jeudi 14 avril, dès 20h, de nombreuses pièces de plusieurs chorégraphes sont prévues à Chaillot. Le but est d’affirmer la solidarité du milieu aux Ukrainiens et Ukrainiennes ainsi qu’à toutes les populations touchées par la guerre. «Les structures que nous représentons sont prêtes, selon les capacités et les moyens des unes et des autres, à mettre à disposition leurs ressources afin d’accueillir tout·e artiste, tout·e professionnel·le des arts et de la culture en situation d’exil, de leur mettre à disposition des espaces de travail ou encore à créer avec elles·eux des espaces de dialogue», ont déclaré les directions des structures dédiées à la danse.

Un tarif unique de 20 euros

La soirée, animée par Sonia Devillers, présentera notamment des pièces ou extraits de pièces du Ballet de l’Opéra national de Lyon, d’Angelin Preljocaj, de Carolyn Carlson, de Thierry Malandain, de Mathilde Monnier, de Mourad Merzouki, du Kiev City Ballet, de Oona Doherty, du Collectif Petit Travers, de Héla Fatoumi, de Raphaëlle Delaunay...

L’évènement est organisé avec plusieurs institutions dédiées à la danse, comme l’Association des Centres chorégraphiques nationaux, l’Association des Centres de développement chorégraphique nationaux, le Centre national de la Danse, le Ballet de l’Opéra national de Lyon, la Maison de la Danse de Lyon et Montpellier Danse. L’intégralité des bénéfices du prix des places (tarif unique de 20 euros) sera entièrement reversée à la Croix Rouge.

«Ensemble pour la Paix», le jeudi 14 avril dès 20h à Chaillot – Théâtre national de la Danse. Réservation possible dès aujourd’hui sur le site Internet. Diffusion en ligne sur TikTok.