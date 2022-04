Italie : la célèbre photographe anti-mafia Letizia Battaglia est morte à 87 ans

La photojournaliste sicilienne Letizia Battaglia est décédée à l'âge de 87 ans dans la soirée du mercredi 13 avril, dans sa ville natale de Palerme. Son œuvre photographique sur Cosa Nostra a été récompensée par plusieurs prix et l'a fait connaître dans le monde entier.

Elle a été l'une des premières photojournalistes femmes d'Italie. Photographe pour le quotidien communiste palermitain L'Ora, elle a documenté pendant près de 20 ans les crimes de la mafia commis sur le sol sicilien.

Ses photos en noir et blanc de corps criblés de balles en plein jour, au cœur de Palerme, ont été des témoignages à charge saisissants de la violence mafieuse qui sévissait en Sicile dans les années 1970 et jusque dans les années 1990.

«Il pouvait y avoir jusqu'à cinq meurtres par jour. Le travail était épuisant mais on ne pouvait pas rester les bras croisés, avec notre petite mafia sur notre petite île (...) Nous devions témoigner de cette violence et le monde entier devait savoir», a-t-elle indiqué à l'AFP en 2006, à l'occasion d'une exposition de ses photos à Rome. Elle avait ajouté que même si ces années sanglantes étaient désormais révolues, Cosa Nostra était toujours bel et présente.

Son œuvre photographique a été aussi traversé par une dimension plus sociale notamment en dénonçant la pauvreté qui sévissait en Sicile. La photo ci-dessous est l'une de ses clichés emblématiques daté de 1978 qui montre une mère de famille et ses enfants, couchés dans le même lit dans un logement de Palerme où il n'y a ni électricité ni eau courante.

Elle s'est aussi beaucoup intéressée à la condition des enfants et des femmes de son île. La photo ci-dessous représente une fillette en train de faire la vaisselle dans un café, à Monreale, en 1979. Letizia Battaglia a précisé dans la légende que cette jeune fille n'avait jamais eu la chance d'aller à l'école, contrairement aux autres filles de son âge.

En 1985, son travail photographique sur la mafia et ses effets sur la société sicilienne a été récompensé par le prestigieux prix Eugene Smith.

Une photographe engagée politiquement

Militante anti-mafia, elle a poursuivi son action en se lançant dans la politique locale. En 1991, elle a été notamment élue à l'assemblée régionale de Sicile, sous l'étiquette du parti La Rete, fondé par Leoluca Orlando, actuel maire de la capitale sicilienne.

«C'est la plus belle expérience de ma vie, la plus exaltante car je faisais des choses pour les gens, pour la ville», avait-elle déclaré à l'AFP en 2016.

A l'annonce de la mort de Letizia Battaglia, Leoluca Orlando a salué «une femme extraordinaire» ayant joué «un rôle emblématique dans le processus pour libérer Palerme des griffes de la mafia».

Le ministre de la Culture Dario Franceschini a également salué la mémoire de cette «grande photographe, une grande Italienne qui, avec son art et ses photos, a mené des combats importants».

Après avoir délaissé ses appareils photo pour la politique notamment suite à l'assassinat du juge anti-mafia Falcone en 1992, elle est revenue à la photo avec des expositions à travers le monde. Combattante tenace, elle a lutté jusqu'à son dernier souffle contre Cosa Nostra.