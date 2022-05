Festival de Cannes 2022 : Vincent Lindon espère que la guerre en Ukraine «ne va pas changer la façon dont on va regarder les films»

Président du jury du 75e Festival de Cannes, l'acteur Vincent Lindon a évoqué la guerre en Ukraine, et plus précisément la manière dont ce conflit allait influencer les membres du jury.

Alors que le Festival de Cannes s'ouvre ce mardi 17 mai, Vincent Lindon, nommé président du jury de cette 75e édition, a estimé qu'il faudrait «faire attention à être digne, respectueux (...) rien que par hommage pour ceux qui ont des jours beaucoup plus compliqués que les nôtres», notamment en Ukraine, rapporte l'Agence France-Presse (AFP).

«Le monde dans lequel on vit aujourd'hui change notre état humain (...), probablement qu'inconsciemment quelque chose va s'en dégager», a-t-il déclaré après avoir été interrogé sur la manière dont la guerre en Ukraine allait influencer le jury, «mais j'espère que non, ça ne va pas changer la façon dont on va regarder les films», a ajouté l'artiste de 62 ans.

«redevenir le spectateur qu'on était quand on était enfant»

Il a ensuite souligné que «si certains films seront en prise avec le monde, d'autres absolument pas et il ne faudra pas non plus les incriminer, sinon il n'y aurait jamais eu de film comme 'Pulp Fiction' (récompensé par la Palme d'or en 1995, NDLR)».

Celui qui avait remporté le prix d’interprétation masculine en 2015 pour son rôle dans «La Loi du marché» a enfin confié ne pas aimer «juger les films» et a dit vouloir «redevenir le spectateur qu'on était quand on était enfant», «regarder des films et essayer que ça passe par le coeur avant que ça remonte au cerveau».