Cinéma : on a vu «Frère et sœur», avec Marion Cotillard et Melvil Poupaud

Dans «Frère et sœur», sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes et qui sort au cinéma ce vendredi 20 mai, Arnaud Desplechin renoue avec l’un de ses thèmes de prédilection, les liens familiaux, ses déchirements, et ses non-dits.

Tourné en partie à Roubaix, terre natale du cinéaste, le long-métrage met en scène la haine intense d’une sœur pour son frère, deux personnages incarnés par Marion Cotillard et Melvil Poupaud. Après avoir passé 20 ans à se fuir et à s’ignorer, Alice, actrice, et Louis, professeur et poète, sont amenés à se revoir après la mort de leurs parents, décédés dans un accident de voiture alors qu’ils tentaient de secourir une jeune fille.

Le film est centré sur le regard, celui de cette sœur dans la lumière et de ce frère dans l’ombre, qui ne se croisent jamais, jusqu’à cette rencontre fortuite en pleine nuit, dans un supermarché. Tout au long du film, on appréhende et redoute leurs retrouvailles. Et c’est dans ce lieu trivial que le cinéaste a décidé de les réunir. Une scène étonnante qui semble mettre fin à cette haine, dont on ignore clairement l’origine.

Plusieurs indices sont distillés, mais le mystère reste entier. On aimerait savoir ce qui motive Alice à rejeter ainsi son frère, mais comme le dit Louis, il ne serait pas très moral de répondre à cette question. L’essentiel n’est pas de savoir pourquoi, mais de se débarasser de ce sentiment violent. Ce drame rappelant le mythe d'Abel et Caïn mêle avec subtilité agressivité et douceur, et offre des passages forts et des gros plans saissisants.

Toutefois, «Frère et sœur» ne parvient pas à captiver pleinement, ni à susciter l'émotion et l’empathie. L’atmosphère est malheureusement assez pesante et l’enjeux du récit est plombé par un rythme inégal. Cela est d’autant plus dommageable et frustrant que le réalisateur nordiste a réuni un beau casting, également composé de Patrick Tismist, qui interprète le meilleur ami de Louis, et de l'actrice iranienne Golshifteh Farahani.