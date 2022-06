Jubilé d'Elizabeth II : pourquoi la devise de la famille royale est-elle en français?

« Dieu et mon droit ». Telle est la devise de la monarchie britannique depuis le XVème siècle. Mais pourquoi cette formule inscrite sous le blason de la famille royale depuis plus de 500 ans est-elle en français, et non dans la langue de Shakespeare ?

Une devise marquée par l’histoire. Imposée par le roi d’Angleterre Henri V au XVe siècle, la formule «Dieu et mon droit», inscrite sous le blason de la monarchie, prend sa source dans la guerre acharnée que se sont livrés les Français et les Anglais entre le XIe et le XVe siècle, dont le paroxysme n’est autre que la célèbre guerre de cent ans (1337-1453).

Durant toute cette période, qui opposa la dynastie française des Valois à celle anglaise des Plantagenêts sur fond de guerre anglo-normande, la langue française est parlée à la cour anglaise. Elle est en effet introduite dès le XIe siècle par Guillaume le conquérant, duc de Normandie, après sa victoire en 1066 lors de la bataille de Hastings, qui lui vaut d’être couronné roi d’Angleterre le 25 décembre de la même année. «Depuis la conquête des Normands, l'anglo-saxon, langue de l'élite anglaise a été remplacée par le normand, puis l'anglo-normand», note ainsi le musée de Bayeux, qui détient la célèbre tapisserie du même nom et qui retrace la conquête de l’Angleterre par le duc de Normandie.

Par la suite, le français reste la langue utilisée par les rois et l’aristocratie anglaise mais au fil du temps, son usage décroît. C’est alors qu’au XVe siècle, le roi anglais de l’époque Henri V, attaché à cette pratique, décide donc d’imposer cette devise en français, maintenant ainsi l’usage de cette langue à la cour. Bien que cette tradition ait totalement disparue aujourd'hui, la devise, elle, n'a pas bougé.

Une devise qui figure sur le passeport britannique

Elle figure d’ailleurs sur le passeport des citoyens britanniques, puisque la couverture de ce dernier reprend les armoiries de la famille royale : une licorne et un lion tenant un blason sous lequel est donc inscrit «Dieu et mon droit» dans un ruban. Alors même que la couleur du passeport des Britanniques a changé en février 2020, passant de bordeaux à un coloris bleu foncé, avec la sortie de l'Union européenne, le legs d'Henri V a traversé lui les époques.

Le passeport britannique retrouvera sa couleur bleue marine après le Brexit https://t.co/zEDVNmsyb4 pic.twitter.com/Bd04UJhJd1 — RFI (@RFI) December 23, 2017

Ce n’est par ailleurs pas la seule inscription en français à y figurer. La maxime «Honi soit qui mal y pense», attribuée cette fois au roi Edouard III, apparaît également sur les armoiries de la couronne et donc sur la couverture de leur passeport. C’est la devise de l’ordre de la jarretière, le plus important ordre de la chevalerie britannique, créé par Edouard III en 1348.