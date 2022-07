Rentrée littéraire : Virginie Despentes, Amélie Nothomb, Yann Quefellec... Voici les ouvrages les plus attendus

Près de 490 romans français et étrangers paraîtront entre la mi-août et le mois d’octobre, contre 521 en 2021. Voici les ouvrages les plus attendus.

Dès la mi-août, une flopée de nouveaux ouvrages vont se retrouver sur les étals des librairies. Au total, près de 490 romans fleuriront dans les rayons, contre 521 en 2021, soit une baisse de 6%, selon les données dévoilées par Livres Hebdo.

Virginie Despentes, Amélie Nothomb, Olivier Adam...

Si en raison de la pénurie de papier, le nombre d'ouvrages est passé sous la barre des 500, une première depuis plus de 20 ans, de grands noms feront quand même leur retour.

Côté français, sur la liste des livres les plus attendus figure notamment celui de Virginie Despentes, intitulé «Cher connard» (éd. Grasset), un roman épistolaire à l’incipit pour le moins harponnant :

«Cher connard, J’ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un pigeon qui m’aurait chié sur l’épaule en passant. C’est salissant, et très désagréable. Ouin ouin ouin je suis une petite baltringue qui n’intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu’on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux : tu l’as eu, ton quart d’heure de gloire. La preuve : je t’écris».

Comme tous les ans, Amélie Nothomb, lauréate du prix Renaudot pour «Premier Sang» l’année dernière, est également de retour avec «Le livre des sœurs» (éd. Albin Michel), présenté avec cette phrase «Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne». On attend également «Dessous les roses», d’Olivier Adam, un roman sur le rapport à la famille au fil duquel trois frères et sœurs prennent la parole.

L’écrivaine Gaëlle Josse évoque elle aussi une histoire familiale avec «La nuit des pères», (éd. Noir sur Blanc), qui interroge nos choix, nos fragilités, et le cours de nos vies. Miguel Bonnefoy signe quant à lui «L'inventeur» (éd. Payot et Rivages), une biographie d'Augustin Mouchot, devenu inventeur de l'énergie solaire grâce à la découverte d'un vieux livre dans sa bibliothèque.

Autres œuvres à ne pas manquer parmi les 345 titres français : «D’où vient l’amour» (éd. Calmann-Levy) de Yann Quefellec, «La vie clandestine» (éd. Gallimard), de Monica Sabolo, qui explore «la complexité des êtres, la question de la violence et la possibilité du pardon», ou encore «Petite sœur» (éd. Gallimard) de Marie Nimier.

Jonathan Franzen, Russell Banks, Anna Hope...

Au rayon romans étrangers, on peut citer «Crossroads» (éd. L'Olivier) de Jonathan Franzen, qui suit les péripéties d’un pasteur américain alors que les Etats-Unis traversent en même temps une période agitée avec la guerre au Vietnam et la montée de la contestation.

L’écrivain américain Russell Banks publie «Oh, Canada» (éd. Actes Sud) tandis que la romancière américaine d'origine japonaise Julie Otsuka signe chez Gallimard «La ligne de nage». Enfin, l’actrice et écrivaine britannique Anna Hope emmènera les lecteurs aux confins du Mexique avec «Le rocher blanc» (éd. Le Bruit du monde).