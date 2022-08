«Joker 2» : Lady Gaga jouera bien dans la suite du film au côté de Joaquin Phoenix

C’est officiel, Lady Gaga sera à l’affiche du deuxième opus de Joker, intitulé «Joker : Folie à Deux».

Lady Gaga bientôt de retour devant la caméra. La star sera au casting de «Joker : Folie à Deux», au côté de Joaquin Phoenix, qui a décroché l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance d'anti-héros violent et torturé dans le premier opus, sorti en 2019.

L’actrice et chanteuse de 36 ans se glissera dans le costume de Harley Quinn, l'un des personnages phare de l'univers de DC Comics, et succède ainsi à Margot Robbie, qui a campé ce rôle par trois fois en 2016, 2020 et 2021 dans «Suicide Squad», «Birds of Prey» et «The Suicide Squad».

Sortie prévue en 2024

L’interprète de «A star is born» et «House of Gucci» a confirmé la nouvelle ce jeudi 4 août sur les réseaux sociaux via un nouveau teaser du film, toujours réalisé par Todd Phillips. Durant quelques secondes, on peut voir Lady Gaga et Joaquin Phoenix, ou plutôt leur silhouette, dansant sur «Cheek to Cheek», de Fred Astaire.

Et pour cause, cette suite, attendue dans les salles obscures américaines le 4 octobre 2024, serait une comédie musicale. Concernant l’histoire, elle devrait explorer la relation entre Arthur Fleck, alias le Joker, et Harley Quinn, psychiatre à l'asile d'Arkham qui va tomber amoureuse de ce dernier et devenir sa complice.

Pour rappel, le premier film du Joker a dépassé le milliard de dollars de recettes et récolté deux Oscars, celui de la meilleure musique Hildur Guðnadóttir et celui meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. Le long-métrage a également remporté le Lion d'Or de la 76e Mostra de Venise.