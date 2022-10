Harry Potter : Hagrid, Rogue, Dumbledore... Ces personnages dont les acteurs sont morts

Alors que les films Harry Potter ont bercé plusieurs générations de fans, on a tendance à croire leurs interprètes éternels. Malheureusement la saga a perdu nombre de ses acteurs-phares au long des années.

Robbie Coltrane (Hagrid)

Les fans de James Bond se souviendront aussi de lui pour son rôle dans GoldenEye et The World Is Not Enough, mais c’est probablement en tant qu’Hagrid, demi-géant au grand coeur dans les films Harry Potter, un rôle qui a apporté de la joie aux enfants et aux adultes du monde entier, suscitant un flot de lettres de fans chaque semaine pendant plus de 20 ans, qu’il ne sera jamais oublié. Robbie Coltrane a rendu son dernier souffle ce vendredi 14 octobre 2022.

Helen McCory (Narcissa Malefoy)

Avant d’apparaître dans la série Peaky Blinders, Helen McCrory avait notamment interprété Narcissa, la mère de Drago Malfoy. Elle est décédée en avril 2021 des suites d’une longue bataille contre un cancer du sein.

Paul Ritter (Eldred Worple)

Interprète d’Eldred Worple dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, Paul Ritter est décédé d'une tumeur au cerveau le 5 avril 2021, à l'âge de 54 ans.

Verne Troyer (Gripsec)

Une pensée à Verne Troyer alias Gripsec (HP 1), dont c'était l'anniversaire aujourd'hui.#RIPVerneTroyer pic.twitter.com/i9fDOqIQYU — Harry Potter France (@HPotter_France) January 1, 2022

Verne Troyer avait joué Gripsec dans Harry Potter et la pierre philosophale, même si c’était l'acteur anglais Warwick Davis qui avait prêté sa voix au gobelin de la banque Gringotts. Il serait décédé en 2018 d’une overdose d’alcool avait rapporté le magazine People.

Robert Hardy (Cornelius fudge)

Il interprétait le ministre de la magie, Cornelius Fudge. L’acteur est mort à 91 ans en 2017.

John Hurt (Garrick Ollivander)

RIP John Hurt my favorite wand maker #GarrickOllivander pic.twitter.com/9f9VnUo8Ol — Catherine Gill (@theDirtyVegan) January 28, 2017

C’est auprès de son personnage de vendeur Garrick Ollivander que le jeune Harry Potter se met en quête de sa baguette magique. Il s’est éteint en 2017 à l’âge de 77 ans.

Alan Rickman (Severus Rogue)

Immense acteur, et interprète de Severus Rogue, sans conteste le personnage le plus intéressant de toute la saga HP, Alan Rickman est mort en 2016 des suites d’un cancer à l’âge de 69 ans.

Hazel Douglas (Bathilda Bagshot)

RIP Hazel Douglas, 92



Played 'Bathilda Bagshot', the magical historian, in HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS pic.twitter.com/y1PqpghwaT — Rhett (@dialmformovies) October 5, 2016

L’interprète de Bathilda Bagshot dans Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 1 est décédée à 92 ans en 2016.

Richard Griffiths (vernon dursley)

L’acteur qui jouait l’oncle cruel de Harry s’est éteint en 2013 à 65 ans suite à des complications d’une opération du cœur.

Jimmy Gardner (ernie prang)

RIP Jimmy Gardner, who played Ernie the Knight Bus driver in the Prisoner of Azkaban film - May 3rd 2010 pic.twitter.com/4bRlUKxLd8 — (@LonesomeGhosts) May 4, 2020

L'acteur anglais, qui a incarné Ernie Prang, le chauffeur du Magicobus dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est mort en 2010 à 85 ans.

Elizabeth Spriggs (la dame en portrait de gryffondor)

Nos pensées pour Elizabeth Spriggs, qui a incarné la Grosse Dame dans "Harry Potter à l'École des Sorciers" ...



L'actrice aurait fêté aujourd'hui ses 93 ans ... #HarryPotter pic.twitter.com/3KubaKmfSB — Le PotterTime (@LePotterTime) September 18, 2022

Elle jouait la dame en portrait à qui les élèves devaient donner le bon mot de passe pour accéder aux chambres des Gryffondor, cette actrice de la Royal Shakespeare Company et du National Theatre, avait 78 ans lorsqu'elle est décédée en 2008.

Richard Harris (Dumbledore)

Une pensée pour Richard Harris, il a interprété Albus Dumbledore (HP 1 et HP 2), dont c'était l'anniversaire aujourd'hui.#RIPRichardHarris pic.twitter.com/m9qvaCElPL — Harry Potter France (@HPotter_France) October 1, 2022

Premier interprète d’Albus Dumbledore, il est apparu dans les deux premiers films de la saga. Il est mort à 72 ans en 2002 alors qu’il se battait contre la maladie de Hodgkin. Il sera remplacé par Michael Gambon dans les autres films Harry Potter.