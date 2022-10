Daniel Craig : l'acteur reçoit la même récompense que James Bond au château de Windsor

L'acteur britannique Daniel Craig a été fait ce mardi compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges. Une distinction britannique que James Bond, agent qu’il a interprété pendant quinze ans, a également reçu.

Après avoir joué l’agent britannique dans «Casino royale» dès 2006 jusqu’au volet «Mourir peut attendre» en 2021, Daniel Craig s’est vu décerner, ce mardi 18 octobre, le titre de compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges par la princesse Anne, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au château de Windsor. Un honneur que l’auteur et père de James Bond, Ian Fleming, avait déjà décerné à son personnage.

We’ve been expecting you…





The Princess Royal presents Daniel Craig with The Order of St Michael and St George - the same honour held by his character James Bond - in recognition of his outstanding contribution to film and theatre. pic.twitter.com/X20TP6BogL

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 18, 2022