Noël 2022 : les BD à mettre absolument sous le sapin cette année

La fin de l'année est toujours riche en nouveautés au rayon Bandes dessinées, avec de très beaux albums surprises, et des séries bien installées qui continuent à tirer leur épingle du jeu.

Chasseurs d'images

Un incroyable destin. Robert Capa, l'illustre photographe de guerre qui a notamment couvert le débarquement de juin 44, est le fil rouge de «Magnum génération(s)». Cet épais album retrace à la fois sa vie et la naissance de l'agence photo qu'il a imaginée avec quelques amis. La souffrance devant l'objectif, la mort souvent au rendez-vous, cette épopée est une superbe leçon de vie.

Magnum génération(s), éd. Caurette, 29,90 €

L'infâme naufrage

Une mutinerie, un naufrage et un massacre, tout ça dans la même histoire. «1629» fait le récit d'un incroyable épisode véritablement survenu au XVIIe siècle au large de Java. Avec Dorison au scénario et Montaigne à la planche à dessin, le projet ne pouvait qu'être convaincant. Une impression qui se confirme page après page et nous fait espérer l'arrivée rapide du second et dernier Tome.

«1629», de Dorison et Montaigne, éd. Glénat, 35 €

L'affrontement final

C'est l'heure de l'affrontement final. Dans ce sixième et dernier tome de la saga, de nombreux démons convoitent toujours le parc d'attractions Zombillénium. Seul le Sabbath Grand Derby pourra les départager, et les participantes ne vont pas être ménagées. Gretchen, une des candidates, risque gros, dans cet album particulièrement soigné d'Arthur de Pins.

«Zombillénium», Tome 6, éd. Dupuis, 14,95 €

Plus mortelle que jamais

Toujours intenable, Adèle revient dans un 19e album. Toujours accompagnée de Magnus et Ajax, l'héroïne à la crinière flamboyante ne lève pas le pied et n'a aucune intention de se laisser marcher sur les pieds ! Plus que jamais, Les faces de Beurk vont passer un sale quart d'heure !

Mortelle Adèle, Tome 19, de Mr Tan et Diane Le Feyer, éd. Bayard, 11,50 €

Les fantômes de Noël

Jose Luis Munuera qui adapte Charles Dickens ? Quel plaisir ! Dans «Un chant de Noël», l'ancien dessinateur de Spirou, au style inimitable, nous emmène en 1843, à Londres. Noël est alors dans toutes les têtes, sauf dans celle de Scrooge. Pour cette riche commerçante, radine et insensible, impossible d'accorder la moindre importance à cette période. Jusqu'à ce que des esprits lui rendent une visite nocturne…

Un chant de Noël, de José-Luis Munuera, d'après Charles Dickens, éd. Dargaud, 17 €

l'enquêteur enquête

A nouveau dans les méandres du cerveau de Sherlock Holmes. Graphiquement toujours aussi impressionnants, les deux tomes du diptyque au style graphique sublime sont désormais disponibles dans un très beau coffret cartonné, bourré de surprises.

«Dans la tête de Sherlock Holmes», Tome 1 et 2, de Cyril Lieron et Benoit Dahan, éd. Ankama, 49,90 €

Relecture arthurienne

Le roi Arthur a bien changé. Devenu un vieil ivrogne, il passe ses journées vautré sur son trône. Mais sa fille, Ysabelle n'en peut plus et décide de partir à l'aventure avec l'épée enchantée de son paternel. Avec «Furieuse», Geoffroy Monde et Mathieu Burniat nous proposent un récit initiatique bien trempé, mais très éloigné des habituelles légendes arthuriennes, qui dépoussière le genre avec punch.

Furieuse, de Geoffroy Monde et Mathieu Burniat, éd. Dargaud, 25,50 €

Un trésor encombrant

«A prix d'or», une histoire complète en deux tomes, est un formidable thriller dans l'outback australien. Les traditions aborigènes s'y heurtent avec violence à la cupidité du monde occidental. Une belle BD, réalisée dans un style classique puissant par Nathalie Sergeef et Bernard Khattou.

«A prix d'or», Tomes 1 et 2, de Nathalie Sergeef et Bernard Khattou, éd. Glénat, 14,95 €

point final pour sattouf

Vendue à plus de 3 millions d'exemplaires et traduite en 23 langues, la série «L'arabe du futur» nous a enchantés/effrayés/fascinés (selon les cases) depuis presque dix ans. En racontant son enfance et son adolescence atypiques, Riad Sattouf a livré un récit à la fois intime et, osons-le, géopolitique. De la Libye de Kadhafi à la Syrie d'Al-Assad père en passant par la Bretagne, ce voyage familial arrive à son terme et nous allons avoir bien du mal à quitter les différentes versions du jeune Riad.

«L'arabe du futur», Tome 6, de Riad Sattouf, Allary éditions, 24,90 €

En bonus : Le Paris d'Eddy

Pas vraiment une BD, mais presque. «Des lilas à Belleville», c'est la rencontre entre le crooner Eddy Mitchell et le dessinateur Ralph Meyer. Les deux hommes avaient déjà collaboré pour les (très belles) jaquettes de deux albums du chanteur («La même tribu» volumes 1 et 2), et un autre projet les titillait. Il s'agit de l'adaptation graphique des mémoires d'Eddy, dans le Paris des années 50. P'tit Claude a 14 ans, de grands rêves, et pour lui, c'est l'heure des choix.

Des Lilas à Belleville, d'Eddy Mitchell et Ralph Meyer, éd. Dargaud, 19 €