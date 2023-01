Biopic d'Amy Winehouse : la comédienne Marisa Abela se dévoile enfin dans la peau de la chanteuse

Studiocanal vient de dévoiler le premier cliché de la comédienne Marisa Abela (Industry) dans la peau d’Amy Winehouse, pour le biopic «Back to black», dont le tournage va commencer à Londres. Avec la réalisatrice Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy) derrière la caméra.

Un premier aperçu très concluant. Annoncé par le site américain Deadline en juillet dernier, le biopic «Back to black» consacré à la chanteuse Amy Winehouse entamera son tournage le 16 janvier à Londres, avec la réalisatrice Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy) derrière la caméra, a annoncé Studiocanal via son compte Twitter.

Fiers d'annoncer le début du tournage de BACK TO BLACK, 1er biopic sur l'icône qu'était Amy Winehouse! Un projet ambitieux de @StudiocanalFR avec @FocusFeatures et @MonumentalPics. Sam Taylor-Johnson à la réalisation et Marisa Abela dans le rôle titre https://t.co/TVpDUqLpAy — STUDIOCANAL (@StudiocanalFR) January 13, 2023

La société en a profité pour publier la première photo de la comédienne Marisa Abela (Industry) dans la peau de la chanteuse. Elle y apparaît en gros plan, avec cette coiffure reconnaissable entre toutes, les tatouages, alors qu’elle semble être en train de chanter.

Selon le synopsis dévoilé par Studiocanal, le film retracera la vie et la carrière de la chanteuse, de ses débuts sur la scène jazz du nord de Londres – elle avait ses habitudes au Cobben Club – au colossal succès rencontré par son album «Back to Black», et son tube «Rehab», avant son décès tragique en 2011 d’une intoxication à l’alcool à l’âge de 27 ans.

Le biopic promet de plonger les spectateurs dans la vie de l’artiste, qui sera adaptée pour la première fois au cinéma. Aucune date de sortie n’est connue pour le moment.