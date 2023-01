«65 - La Terre d'Avant» : une nouvelle bande-annonce truffée de dinosaures pour le film avec Adam Driver

Une nouvelle bande-annonce du film «65 – La Terre d’Avant» a été publiée par Sony Pictures. Dans ce long métrage, Adam Driver incarnera le pilote d’un vaisseau spatial contraint d’écraser son vaisseau sur une planète mystérieuse qui se révèlera être la Terre, il y a 65 millions d’années.

La tension continue de monter. Après avoir montré à la mi-décembre, et ce à la surprise générale, une première bande-annonce de «65 – La Terre d’Avant», Sony Pictures vient d’en dévoiler une deuxième tout aussi captivante. Ce film de science-fiction verra Adam Driver incarner le commandant Mills, le pilote d’un vaisseau spatiale contraint de s’écraser sur une planète inconnue, après avoir été percuté par un astéroïde non-répertorié. Lui et une fillette prénommée Koa sont les seuls survivants du crash.

Rapidement, le pilote comprend qu’ils se trouvent sur Terre. Mais 65 millions d’années dans le passé, au moment où les dinosaures règnent en maître sur les lieux. Le synopsis officiel précise qu’«avec une seule et unique chance d’être sauvés, Mills et l’unique survivante, Koa, doivent arpenter un terrain inconnu peuplé de dangereuses créatures préhistoriques, dans une lutte épique pour leur survie».

Plusieurs questions se posent à propos du scénario : va-t-on apprendre que ce sont à cause d’eux – et non d’un astéroïde – que les dinosaures vont être exterminés de la surface de la Terre ? L’astéroïde qui a percuté le vaisseau est-il celui qui viendra s’écraser sur Terre après avoir été dévié de sa trajectoire ?

Écrit et réalisé par Scott Beck et Bryan Woods, les scénaristes de «Sans un bruit», et produit par Sam Raimi (Spider-Man), «65 – La Terre d’Avant» s’annonce comme un film situé entre «After Earth» et «Jurassic World», avec potentiellement un soupçon d’«Interstellar». En France, le film sera à découvrir à partir du 15 mars prochain.