«Astérix & Obélix : L'Empire du Milieu» : un album illustré accompagne la sortie du film de Guillaume Canet

Un album illustré accompagne la sortie du film «Astérix & Obélix : L’Empire du Milieu», qui sort ce mercredi dans les salles obscures.

Cap sur la Chine. Un album illustré adapté du film «Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu», sortira en librairies ce mercredi 8 février. Il s'agit forcément d'un scénario original et inédit, puisque pour la première fois, le scénario du blockbuster n’est pas tiré d’un album de René Goscinny et d’Albert Uderzo, contrairement aux précédents films.

Vous pourrez donc découvrir les nouvelles aventures des deux gaulois dans une salle obscure dès ce mercredi 1er février, et au fil des pages une semaine plus tard.

150.000 exemplaires

Tiré à plus de 150.000 exemplaires en France, «L’Empire du Milieu» (éd. Albert René) est écrit par Olivier Gay et dessiné par Fabrice Tarrin, également auteur de l’album illustré «Astérix et le Secret de la potion magique» (2019).

©Albert René

Et pour rester fidèle au style d'Albert Uderzo, le dessinateur et papa d'Astérix, Fabrice Tarrin n’a pas souhaité se baser sur les images du film de Guillaume Canet, a-t-il fait savoir auprès du Figaro.

Lorsqu'on lui a proposé de transposer le script du film pour en faire un album, «j'ai d'emblée choisi de faire abstraction des images du long-métrage, a-t-il affirmé. Cela a été un exercice difficile. Mais je voulais rester fidèle aux codes graphiques du dessin d'Albert Uderzo».

©Albert René

Dans ce nouvel opus, la Princesse Fu-Yi, fille unique de l’impératrice de Chine, quitte son pays avec Graindemaïs, le neveu d’un marchand, et de sa fidèle guerrière Tat Han, pour chercher de l’aide en Gaule. Les exploits des valeureux guerriers Astérix et Obélix ont voyagé jusqu’à Shanghai, au grand dam de César.

©Albert René

Une fois arrivée dans leur petit village, la Princesse Fu-Yi explique aux gaulois que sa mère a été emprisonnée par Deng Tsin Quin, un prince félon. Sans hésiter, le duo prend la route pour délivrer l’impératrice de Chine, en faisant voler quelques romains au passage.