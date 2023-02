Victoires de la musique 2023 : Orelsan va-t-il détrôner Johnny Hallyday et Alain Souchon ?

Alors que la 38e édition des Victoires de la musique se tient ce vendredi 10 février à la Seine musicale, Orelsan, nommé dans trois catégories, pourrait devenir l'un des artistes les plus titrés de cette cérémonie annuelle et détrôner deux maîtres de la chanson française.

Lauréat de trois récompenses l'année dernière, Orelsan totalise pas moins de neuf Victoires au compteur. Un palmarès déjà bien garni, qui le place juste derrière Johnny Hallyday et Alain Souchon, tous deux détenteurs de dix statuettes au fil de leur carrière. Mais avec trois nominations cette année, le rappeur normand pourrait bien égaliser ces palmarès, voire passer devant.

Pour ce faire, il devra donc s'illustrer au moins dans l'une des trois catégories pour lesquelles il est en lice. Le quadragénaire est nommé dans la catégorie chanson de l'année pour «La quête», face à Stromae (L'enfer), Juliette Armanet (Flamme), Clara Luciani (Cœur) et Pierre de Maere (Un jour je marierai un ange). Il concourt également pour le titre de la meilleure création audiovisuelle, en compétition avec Bigflo & Oli et Stromae pour leur clip respectif «Coup de vieux» et «Fils de joie». Le rappeur est également nommé dans la catégorie du meilleur concert face, de nouveau, à Juliette Armanet et Clara Luciani.

Toujours derrière M et Alain Bashung

Selon les résultats à l'issue de la cérémonie, qui débutera à partir de 21h10 à la Seine Musicale (Boulogne-Billancourt) et sera retransmise sur France 2 et France Inter, il pourrait donc devancer Johnny Hallyday et Alain Souchon, récompensé en 2020 pour son album «Ames fifties».

En revanche, même dans le meilleur des cas, Orelsan ne détrônera pas Matthieu Chédid et Alain Bashung, artistes les plus récompensés de l'histoire des Victoires de la musique, depuis la création de la cérémonie en 1985. Les deux artistes affichent respectivement 13 Victoires à leur palmarès.