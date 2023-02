Roald Dahl : ses livres réécrits pour supprimer des éléments de langage jugés «offensants»

Selon le Daily Telegraph, les œuvres de Roald Dahl seraient analysées par des lecteurs «sensibles» afin de supprimer les termes et expressions pouvant choquer la nouvelle génération.

Le monde de l’édition s’adapte à son lectorat, quitte à modifier les textes. C’est ce que rapporte le Daily Telegraph, en ce qui concerne l’éditeur de livres pour enfants Puffin. La maison d’édition britannique aurait soumis à plusieurs lecteurs «sensibles» des ouvrages de Roald Dahl, mondialement connu pour avoir écrit «Charlie et la Chocolaterie.

D’après les responsables de la maison d’édition, fondée en 1936, l’objectif serait de permettre aux nouveaux lecteurs de lire des romans «qu'ils pourraient apprécier sans la moindre gêne». Pour cela, les relecteurs choisis par Puffin doivent corriger tout passage employant des termes discriminants, pouvant gêner «les minorités sexuelles ou ethniques», comme l’explique la maison d’édition dans son communiqué.

C’est ainsi que la description de plusieurs personnages est modifiée afin de ne pas heurter la sensibilité des jeunes lecteurs : par exemple, Augustus Bloop, connu pour son appétit sans fin et qualifié de «gros» à plusieurs reprises dans «Charlie et la Chocolaterie», est désormais «énorme». Constat similaire dans «Les Deux Gredins», où Commère Gredin est seulement qualifiée de «malpropre», contre «hideuse et malpropre» dans l’édition originale du livre, publié en 1980.

Roald Dahl, 2001 vs 2022 editions:



In James and the Giant Peach, the Cloud-Men have become Cloud-People, Miss Sponge is no longer “the fat one”, Miss Spider’s head is no longer “black” and the Earthworm no longer has “lovely pink” skin but “lovely smooth skin”. pic.twitter.com/zd4A7uBUbA

— Incunabula (@incunabula) February 18, 2023