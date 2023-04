Evol : le manga punk-rock qui invite les super-héros sur le divan

Classé parmi les auteurs atypiques et «underground» venus du Japon, Atsushi Kaneko dévoile avec Evol un manga punk-rock qui dynamite les comics de super-héros. Présent au Festival du Livre de Paris pour les éditions Delcourt-Tonkam, il s'est confié sur sa vision si singulière de la société.

«Je ne lis jamais de comics de super-héros classiques, je préfère les comics underground, d'autant plus que je ne lis pas non plus les mangas que je trouve souvent uniformisés.» C'est par ces mots qu'Atsushi Kaneko souligne son approche de l'univers dépeint dans Evol, dont le nom est inspiré de l'album du groupe de rock Sonic Youth (1986), qui affiche tout l'aspect subversif d'un auteur punk dans l'âme. Evol, un nom qui naît surtout d'une faute d'orthographe commise par Nozomi, l'un des anti-héros de ce manga qui confond le mot anglais Evil -le mal- tout en affichant, à la force de tags rageurs, son envie de détruire le monde. Le ton est donné.

A la veille du Festival du Livre de Paris, nous avons rencontré un Atsushi Kaneko à l'aise sur les terres françaises. Le Japonais est en effet présent pour la sixième fois dans l'Hexagone, un fait assez rare chez un mangaka. Tout de noir vêtu, rehaussé d'une chemise dans le plus pur style punk-rock raffiné, l'homme s'affiche comme «un casseur de codes». Il l'avait démontré avec ses œuvres Bambi, Soil, Wet Moon, Deathco, saluées par la critique, ou le récent Search & Destroy, brillante réinterprétation cyberpunk de Dororo d'Osamu Tezuka.

© by KANEKO Atsushi / Enterbrain

Lire Evol, c'est surtout plonger dans la ville d'Hiragi où les super-héros Lightning Volt et Thunder Girl font voler leurs capes, avec une tendance à la retourner toujours du côté de son maire véreux pour faciliter ses affaires. Mais si leurs ombres planent, c'est principalement à l'humain que l'on s'intéresse ici. Le mal-être adolescent est exploré au fil des pages par le trio Sakura, Akari et Nozomi, deux filles et un garçon qui héritent de pouvoirs spéciaux après leur tentative de suicide. De cette vie qui les a blessés, ils n'en veulent pas mais - armés de leurs pouvoirs - ils sont désormais prêts à tout détruire.

«J’ai une approche de cet univers qui consiste à m’intéresser à des sujets moins grand public. Quand j’ai conçu les différents personnages principaux d’Evol, j’ai cherché à identifier des problèmes liés au mal-être des adolescents. Des problèmes connus pour mieux toucher le lecteur», souligne-t-il.

Le pouvoir à la jeunesse

Surtout, Evol accompagne l'évolution de cet auteur qui ajoute : «J’ai essayé de faire évoluer mon trait, mais c’est aussi ma manière de raconter une histoire sur laquelle j’ai principalement travaillée. Ici j’ai voulu apporter quelque chose de différent. Sur Evol, j’ai notamment beaucoup travaillé sur l’attitude que peuvent avoir les personnes atteintes par une maladie ou un mal-être. Je voulais que l’on puisse identifier leur problème rien qu’en les voyant.»

© by KANEKO Atsushi / Enterbrain

Tourner les pages d'Evol fait immanquablement penser à un univers plus occidental. Les pleins et les déliés que l'on retrouve aussi dans les comics de Paul Pope (Batman Year 100, Battling Boy...), autre nom phare du monde underground, servent ici un train élégant, mais aussi chargé d'encre. Mais qu'on ne s'y trompe pas, loin d'être nihislite, Evol reste une œuvre pop. Un raffinement qu'Atsushi Kaneko s'autorise.

«Je travaille seul, sans assistant. Cela m’offre une grande liberté, mais je travaille sur un temps plus long que d’autres mangakas qui doivent rendre de nombreuses planches chaque semaine. De mon côté, je travaille pour un magazine mensuel, j’ai des échéances, bien sûr, mais ces délais me conviennent car ils m’obligent à me canaliser», confie-t-il.

Superbe roman graphique, Evol s'affiche dans l'air du temps. En mettant en scène le crépuscule des super-héros, Atsushi Kaneko semble distiller une œuvre plus politique, voire anarchiste, qui montre une société décadente, tout en interrogeant une jeunesse désabusée qui n'a peut-être pas encore conscience qu'elle possède déjà le pouvoir de tout changer.

Evol, de Atsushi Kaneko, éd. Delcourt-Tonkam, tomes 1 et 2 disponibles.