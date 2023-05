Sisu, de l'or et du sang : un vieil homme se venge des Nazis dans la bande-annonce sanglante du film finlandais

Après John Wick, le studio Lionsgate proposera le 21 juin prochain, en France, le film «Sisu, de l’or et du sang» du réalisateur finlandais Jalmari Helander, dont la première bande-annonce vient d’être dévoilée. Attention, ça va saigner !

Un délire sanglant. Le studio Lionsgate, à qui on doit la saga John Wick, vient de dévoiler la bande-annonce du film «Sisu, de l’or et du sang» du réalisateur finlandais Jalmari Helander. L’histoire se déroule en 1944 et suit Aatami Korpi, un ancien commando qui a décidé de quitter la civilisation après avoir tout perdu à cause de la Seconde Guerre mondiale. Parti chercher de l’or dans les contrées isolées de la Laponie en compagnie de son chien, il parvient à déterrer une quantité colossale du précieux métal.

En chemin vers la banque la plus proche, située à plus de 900 kilomètres, Aatami croise la route d’un bataillon de soldats nazis. Ces derniers sont ravis quand il découvre la quantité d’or qu’il transporte. Mais le vieil homme ne compte pas se laisser faire aussi facilement. Débute alors un affrontement particulièrement sanglant.

Acclamé par la critique, «Sisu, de l’or et du sang» sera visible dans les salles françaises à partir du 21 juin prochain. Auteur et réalisateur du film, Jalmari Helander propose un récit beaucoup plus profond que ne le laisse penser la bande-annonce. L’acteur Jorma Tommila est absolument irrésistible dans le rôle principal.