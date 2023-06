L'humoriste Guillaume Bats est mort à l'âge de 36 ans

L’humoriste Guillaume Bats, qui était atteint de la maladie des os de verre, est mort jeudi à l’âge de 36 ans. Les causes de sa disparition n’ont pas encore été révélées.

Il n’avait que 36 ans. L’humoriste Guillaume Bats est mort ce jeudi 1er juin. C’est la boîte de production de l’artiste qui a fait part de cette triste disparition.

«C’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène. Toutes les personnes proches de lui que nous avons pu identifier ont été prévenues, nous nous excusons par avance pour tous ceux qui l’apprendraient par le biais de ce message», peut-on lire sur la page Facebook de Dark Smile Productions.

Jérémy Ferrari, son collaborateur et ami de longue date

Originaire de Reims, le jeune homme souffrait de la maladie des os de verre. Un handicap qu'il avait transformé en force, et dont il se moquait sur scène, avec toujours beaucoup d'autodérision.

L'artiste qui devait se produire partout en France avec son nouveau spectacle, «Inchallah», avait collaboré avec de grandes personnalités de l'humour, comme Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard, ou encore son grand ami Jérémy Ferrari qui avait co-écrit son dernier one-man show.

Guillaume Bats avait fait ses débuts dans l'émission «On n'demande qu'à en rire» présentée par Laurent Ruquier, ainsi que dans «Vivement dimanche» animée par Michel Drucker.