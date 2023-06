Mort de Claude Sarraute : très ému, Laurent Ruquier rend hommage à «une femme libre»

Journaliste, romancière et chroniqueuse télé, Claude Sarraute vient de s’éteindre, à l’âge de 95 ans. En apprenant sa disparition mardi matin, son ami, l’animateur Laurent Ruquier, visiblement très ému, a souhaité rendre hommage à «cette femme libre».

Ce mardi matin, sur RTL, Laurent Ruquier n’a pas réussi à contenir son émotion, après l’annonce de la disparition de son amie et romancière Claude Sarraute. Et pour cause, cette grande femme de lettres morte dans la nuit de lundi à mardi, à l’âge de 95 ans, à son domicile parisien, participait depuis de nombreuses années à ses émissions de radio et de télévision.

«’Les Grosses Têtes’ de Philippe Bouvard ont révélé Claude Sarraute au grand public. (…) Moi, je l'ai invitée à France Inter. Elle m'a rejoint. Et ça fait trente ans que ça dure, que ça a duré. Parce que depuis maintenant un ou deux ans, elle n'était plus avec nous. Dans les émissions, c'était devenu difficile. Mais on a fêté tous ses anniversaires, tous ensemble, à New York, à Cuba», a-t-il raconté.

Toujours sur l’antenne, l’animateur s’est excusé, expliquant «avoir beaucoup de mal (à parler de Claude) parce qu’il y beaucoup de souvenirs qui reviennent». Pour lui, «c’était l’une des premières femmes libres, peut-être plus féministe qu'on ne l'imagine».

Laurent Ruquier n’est pas le seul à avoir rendu hommage à la fille de Nathalie Sarraute. «C’était ma mamie de cœur. Elle nous manque déjà ! Pour moi elle restera ‘Plus belle la vieille’», a pour sa part confié l’animateur Christophe Beaugrand sur son compte Twitter.