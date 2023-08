Oppenheimer : Cillian Murphy n'a eu que six mois pour se préparer pour le rôle

Dans un entretien publié sur le site américain Collider, Cillian Murphy a révélé n’avoir eu que six mois pour se préparer au rôle principal du film «Oppenheimer» après un appel inattendu du réalisateur, Christopher Nolan.

Pas de temps à perdre. Connu pour son rôle dans la série «Peaky Blinders», Cillian Murphy a rapporté la façon dont il a obtenu le rôle du physicien américain, Robert Oppenheimer, lors d'une interview avec le site américain Collider. Le comédien explique avoir reçu un appel totalement inattendu de la part de Christopher Nolan, le réalisateur.

Ce dernier, avec lequel il avait déjà travaillé par le passé, lui a fait part de son souhait de le voir incarner le personnage principal de son ambitieux projet, «Oppenheimer». Une proposition que l’acteur irlandais a été honoré d’accepter, même s’il ne disposait que de six mois pour se préparer.

«Je ne peux pas penser à autre chose à part dire que c’était un rêve. Cela fait un peu cliché, mais c’est la vérité. Mais j'ignorais totalement qu’il allait m’appeler. C’est sa façon de procéder. Il ne donne aucune nouvelle, et il appelle soudainement. Cela m’a vraiment pris par surprise, et j'ignorais l'objet de son appel. Puis il m’a dit : ‘Je fais ce film sur Oppenheimer et je voudrais que ce soit toi qui l’incarne’. Ça a été un choc énorme, mais très plaisant. Et après on se dit qu’on a énormément de travail devant nous», confie-t-il.

Cillian Murphy avoue également n’avoir eu que six mois pour se préparer pour le rôle, ce qui est court selon lui quand il s’agit d’une figure historique. Le comédien irlandais précise toutefois s’être mis au travail immédiatement après avoir raccroché au téléphone avec Christopher Nolan. Sortie dans les salles françaises le 19 juillet dernier, sa performance dans «Oppenheimer» a été unanimement saluée par le public et la critique.