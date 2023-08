Scream 7 : date de sortie, casting, intrigue…Tout ce que l’on sait déjà

Attendu initialement dans le courant de l’année 2024, «Scream 7» devrait connaître un peu de retard en raison de la grève qui sévit actuellement à Hollywood. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à propos du film d'horreur.

La franchise qui ne meurt jamais. Après un retour fracassant en 2022 avec un cinquième volet piloté par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillet, la saga horrifique «Scream» a enregistré le plus gros succès de la franchise avec le sixième opus qui a réussi l’exploit, cette année, de dépasser les recettes du premier film de 1996 signé Wes Craven. Un septième film a évidemment reçu le feu vert des studios dans la foulée, mais la grève qui frappe actuellement Hollywood devrait repousser sa date de sortie initialement prévue en 2024.

Qui va réaliser «Scream 7» ?

L’annonce du retrait de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillet a été la principale surprise concernant le prochain volet de la saga cinématographique, surtout qu’aucune explication officielle n’a été donnée concernant leur départ. Le studio Paramount avait manifestement prévu la chose puisque la nomination de Christopher Landon à la réalisation a été annoncée le même jour. Connu pour les films «Happy Birthday» et «Freaky», ce spécialiste de l’horreur satirique est annoncé comme un choix solide par la presse américaine.

Que sait-on de l’intrigue ?

Pratiquement rien pour le moment. Si on se réfère aux deux films précédents, on peut toutefois s’attendre à découvrir une nouvelle étape dans la confrontation de Sam Carpenter avec le passé de son père, Billy Loomis, dont elle est la fille illégitime. Dans le 5e film, elle a été trahie par son petit ami, Billy Kirsch, qui souhaitait lui faire porter le chapeau pour les meurtres commis avec sa complice, Amber. Le sixième volet voyait le père, le frère, et la sœur de ce dernier tenter de se venger de Sam et de ses amis, alors que ceux-ci avaient décidé de prendre leur distance avec la petite ville de Woodsborough pour partir étudier à New York.

Dans les deux cas, Sam Carpenter a réussi à contrer les plans machiavéliques de ses adversaires en parvenant à les surclasser avec l’aide de ses amis, notamment Gale Weathers, Kirby, ou encore sa demi-sœur, Tara. Mais à chaque fois, cela semble la rapprocher dangereusement du chemin suivi par son meurtrier de père. Une noirceur que la comédienne Melissa Barrera apprécie particulièrement. «Il y a tellement de potentiel sur les différentes directions qu’elle est susceptible de prendre en raison de sa santé mentale – elle est imprévisible. Je trouve que cette noirceur en elle en fait un personnage incroyablement intéressant à incarner», a-t-elle déclaré au site Digital Spy en juin dernier.

Qui sera au casting du film ?

Melissa Barrera, qui a définitivement remplacé Neve Campbell comme visage de la franchise, sera bien évidemment de retour dans le rôle principal. Il n’y a aucune raison de ne pas voir revenir Jenna Ortega dans celui de Tara. Jasmin Savoy Brown et Mason Gooding devraient reprendre les rôles de Mindy et Chad.

Courteney Cox pourrait revenir sous les traits de Gale Weathers, un des rares personnages présents depuis les débuts encore en vie, tandis qu’Hayden Pannettiere, qui a repris le rôle de Kirby dans le 6e opus, est pressentie pour continuer l’aventure. Les amateurs de version originale seront ravis d’apprendre que Roger Jackson, qui prête sa voix à Ghostface depuis 1996, devrait à nouveau doubler le tueur masqué.