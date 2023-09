Renaud : qui est Cerise, la compagne du chanteur ?

La chanteur Renaud et sa compagne, prénommée Cerise, vont avoir leur premier enfant ensemble. Voici tout ce qu'il faut savoir sur sa conjointe, de 29 ans sa cadette.

Carnet rose pour Renaud. En couple depuis plus d'un an, le chanteur et sa compagne Cerise vont bientôt accueillir leur premier enfant. C'est Hugues Aufray qui a confirmé la nouvelle ce lundi, au micro de Pascal Praud, sur Europe 1. Mais qui est sa conjointe ?

Tout d’abord, elle ne s’appelle pas vraiment Cerise. En effet, son vrai prénom est Christine. Renaud a décidé de la surnommer ainsi en référence à leur toute première rencontre. Le couple s’est croisé en 2016, sur un plateau télé, dans l'émission «Merci Renaud».

Et ce jour-là, celle qui allait devenir sa compagne portait des boucles d’oreilles avec des cerises, un bijoux «inoubliable», a affirmé le chanteur de 71 ans dans les colonnes du Parisien, en avril dernier.

Originaire de Loire-Atlantique, sa compagne, 42 ans, est couturière de profession et créatrice d’accessoires. D’ailleurs, quand les deux tourtereaux se sont retrouvés, le 12 mai 2022, soit le lendemain des 70 ans de Renaud, Cerise lui avait offert «une chemise en bandanas», réalisée de ses propres mains.

«Cela m’a touché, on a discuté, je l’ai invitée à prendre le café à la maison à Paris, puis en Provence, puis en vacances au Cap-Ferret», avait-il confié auprès de nos confrères, précisant que l’arrivée de Cerise dans sa vie «a tout changé», et qu’il est «fou amoureux».

L’interprète de «Morgan de toi» habite désormais avec Cerise à Trentemoult, un ancien village de pêcheurs situé sur les rives de la Loire près de Nantes. Pour rappel, l'artiste est déjà père de deux enfants : Lolita, née en 1980, et Malone, né en 2016, fruit de son ancien amour avec Romane Serda.