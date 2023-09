Catherine Lachens : la comédienne de «Scènes de ménages» et «Gazon maudit» est décédée à 78 ans

Figure des comédies des années 1970-1980, la comédienne Catherine Lachens est décédée à l'âge de 78 ans, a annoncé, hier soir, son entourage à l'AFP. Elle avait également joué dans «Gazon maudit» et la série à succès «Scènes de ménages».

Une figure de la comédie. La comédienne Catherine Lachens est décédée mercredi 27 septembre d'un cancer «contre lequel elle luttait depuis quelques mois, dans un hôpital parisien», a précisé son entourage.

Actrice à la carrière prolifique, Catherine Lachens a tourné pour Georges Lautner, Yves Boisset, Jacques Deray dans les années 1970-80, où elle se fait remarquer par sa gouaille.

Elle a été vue notamment dans «Flic ou voyou», «Je suis timide mais je me soigne», et a aussi mené une carrière au théâtre, alternant classiques et pièces contemporaines.

Plus rare à l'écran à partir des années 1990, elle a ravi le public dans «Gazon maudit», puis «Les Bidochon». Plus récemment, elle a fait une apparition dans la série «Scènes de ménages».