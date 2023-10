Grève des acteurs à Hollywood : le syndicat doit rencontrer les hauts dirigeants de l'industrie ce lundi

La SAG-AFTRA et les plus grands employeurs d’Hollywood doivent se réunir ce lundi pour les premières négociations formelles depuis que le syndicat des acteurs a lancé la grève qui paralyse l'industrie du cinéma et des séries le 14 juillet dernier.

Si les scénaristes de la Writers Guild of America (WGA) sont parvenus à un accord avec les studios pour mettre un terme à leur mouvement, la grève des acteurs contre les grands studios hollywoodiens et les plates-formes de streaming elle se poursuit.

Nouvelle étape d'importance, la SAG-AFTRA et les négociateurs de l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision doivent se rencontrer ce lundi, vers midi (heure locale), au siège du syndicat.

Ces pourparlers, qui font donc suite à l'accord conclu la semaine dernière par l'AMPTP avec la Writers Guild of America après une grève de 148 jours, verront la même combinaison de hauts dirigeants de l'industrie faire le déplacement, à savoir le PDG de Disney, Bob Iger, la directrice du contenu de NBCUniversal, Donna Langley, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos et le PDG de Discovery et Warner Bros. David Zaslav.

Sur la table des négociations : une hausse du revenu minimum, l'amélioration des conditions de paiement pour les acteurs les plus vulnérables tels que les figurants, la réglementation autour de l'intelligence artificielle ainsi que les paiements résiduels pour les diffusions des œuvres sur les plates-formes de streaming, les acteurs réclamant de recevoir désormais un pourcentage réel des bénéfices lorsqu'une série cartonne, au lieu d'une simple prime. Si les discussions avec les acteurs s'annoncent plus âpres que celles avec les scénaristes, certaines revendications concernent les mêmes domaines.

Qu’ont obtenu les scénaristes ?

Le syndicat des scénaristes avait demandé des augmentations minimales de salaire et des futurs revenus résiduels et obtiendra une augmentation comprise entre 3,5% et 5% dans ces domaines – plus que ce que les studios avaient initialement proposé.

La guilde a également négocié de nouveaux paiements résiduels basés sur la popularité des émissions en streaming. Les scénaristes recevront désormais des bonus pour les émissions les plus populaires diffusées sur les plates-formes, une proposition qui avait initialement été rejetée par les studios.

En matière d’intelligence artificielle, les auteurs ont obtenu la régulation et le contrôle de la technologie émergente qu’ils recherchaient. Ainsi les intrigues brutes générées par l'IA ne seront pas considérées comme du «matériel littéraire» – un terme contractuel utilisé pour les scripts et autres formes d'histoire produites par un scénariste. Les histoires générées par l’IA ne seront pas non plus considérées comme du matériel «source», comme peuvent l'être les romans, les jeux vidéo et toutes les œuvres que les écrivains peuvent adapter en scénario. En outre, les scénaristes ont obtenu le droit d'utiliser l'intelligence artificielle dans leur processus créatif si l'entreprise pour laquelle ils travaillent l'accepte.