Voici les 6 plus beaux palais au monde en 2023

Le monde regorge de monuments plus splendides les uns que les autres. Certains semblent même être sortis tout droit de contes de fées. Voici quelques-uns des plus beaux palais au monde, du Portugal au Tibet, en passant par l’Inde.

Depuis des siècles, les architectes font rêver le monde avec leurs créations toutes plus majestueuses les unes que les autres. Lors d’un voyage, il sera impossible de passer à côté des palais de chaque pays, qui représentent leur patrimoine. Ils sont de véritables prouesses architecturales, qui attirent aujourd’hui de nombreux visiteurs prêts à faire un saut dans le temps, durant quelques instants.

Palais national de Pena

Construit en 1854, le Palais de Pena domine le village de Sintra au Portugal. Il se distingue par ses couleurs vives et est considéré comme une véritable œuvre d’art architectural.

Le palais est devenu, à sa construction, le lieu de résidence du roi Ferdinand II. À sa mort en 1885, le château a été transformé en musée et attire depuis de nombreux touristes chaque année. Il a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1995.

Château de Versailles

Véritable joyau et symbole du savoir-faire français, le château de Versailles est l’un des sites historiques les plus fréquentés au monde, avec pas moins de sept millions de visiteurs par an.

En plus de son architecture exceptionnelle, le château dispose d’immenses jardins, qui ont fortement participé à sa renommée. Depuis 1979, le château de Versailles figure sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité.

Palais royal de Caserte

Commandé par le roi de Naples, Charles de Bourbon, le Palais royal de Caserte a achevé sa construction en 1752, sous la direction de l’architecte Luigi Vanvitelli. Ce bijou d’architecture est souvent surnommé «le Versailles italien».

Avec ses 1.200 pièces réparties sur cinq étages, ses 123 hectares de jardins et ses pièces utilisées en théâtres ou encore en chapelles, le Palais reste l’un des plus magnifiques du patrimoine architectural italien. Il a, à son tour, été classé au patrimoine de l’UNESCO en 1997.

Le Palais des vents

Du côté de l’Asie, l’Inde compte un monument majestueux. Le Palais des vents, construit à Jaipur en 1799 et également appelé Hawa Mahal, à la façade rouge et rose, a été pensé pour faire circuler l’air. Un moyen de rafraîchir les femmes qui y résidaient, afin qu’elles puissent observer la vie de la ville sans être vues.

Palais du Potala

Symbole du bouddhisme tibétain, le Palais du Potala ou aussi appelé, Palais d’hiver du dalaï-lama, détient un rôle central dans l’administration traditionnelle au Tibet. Il s’élève sur la Colline Rouge, au centre de la vallée de Lhasa, à 3.700 mètres d’altitude.

Fondé au 7ᵉ siècle, il comprend le Palais blanc et le Palais rouge. Il est également considéré comme le lieu le plus sacré du pays. Faisant aussi partie du patrimoine mondial de l’UNESCO, il a été ajouté à son tour en 1994.

Palais du Topkapi

À Istanbul, le Palais du Topkapi est l’un des plus grands palais encore existants au monde. Construit entre 1460 et 1478 sous les ordres du sultan ottoman Mehmed II, le palais a par la suite servi de résidence aux sultans suivant pendant près de quatre siècles.

Aujourd’hui, après une suite de changements aux fils des siècles, le palais dispose d’un mélange unique de styles architecturaux islamiques, européens et ottomans. Il dispose de quatre cours et de plus de 400 pièces.